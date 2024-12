Motorola Razr 50: -300€ su Amazon per il pieghevole di fascia media

Il Motorola Razr 50 è protagonista di una nuova offerta su Amazon e diventa oggi un vero e proprio best buy per chi è alla ricerca di uno smartphone pieghevole con un prezzo più accessibile rispetto a quello dei top di gamma. Con l’offerta in corso, infatti, lo smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 599 euro invece di 899 euro, con 300 euro di sconto rispetto al listino. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico per il modello. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 50: un ottimo pieghevole per la fascia media

La scheda tecnica del Motorola Razr 50 comprende un display OLED da 6,9 pollici (pieghevole) e un display OLED esterno da 3,6 pollici. Sotto la scocca, invece, c’è il SoC MediaTek Dimenisty 7300X affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage oltre che da una batteria da 4.200 mAh. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone ha un sensore di impronte digitali oltre al supporto Dual SIM, anche con eSIM.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 50 al prezzo scontato di 599 euro. Per sfruttare la promo in corso, che garantisce 300 euro di sconto sul prezzo dello smartphone pieghevole, basta premere sul box qui di sotto e poi aggiungere lo smartphone al carrello.

Da segnalare che in sconto c’è anche il Motorola Razr 50 Ultra, top di gamma con Snapdragon 8s Gen 3. Il pieghevole in questione è ora acquistabile con un prezzo ridotto di 899 euro invece di 1.199 euro. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto.