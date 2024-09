Motorola Razr 40 Ultra è la scelta giusta per chi cerca un nuovo pieghevole: -51% su Amazon

Il Motorola Razr 40 Ultra si conferma, sempre di più, la scelta giusta per chi è interessato a un nuovo smartphone pieghevole. Il rapporto qualità/prezzo dello smartphone è cresciuto tantissimo nelle ultime settimane. Con la nuova offerta Amazon, infatti, il modello è ora acquistabile al prezzo scontato di 591 euro invece di 1.199 euro. Si tratta di uno sconto del 51% rispetto al prezzo di lancio: con queste condizioni, il Razr 40 Ultra è un vero e proprio best buy e rappresenta la soluzione ideale per tutti gli utenti interessanti a un pieghevole “di fascia media”. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 40 Ultra: ora costa meno della metà rispetto al lancio

Il Motorola Razr 40 Ultra può contare su un’ottima scheda tecnica. Tra le specifiche del pieghevole troviamo:

un display OLED LTPO con pannello pieghevole, risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 144 Hz

un display esterno da 3,6 pollici con pannello pOLED

il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1

8 GB di memoria RAM

256 GB di storage

una batteria da 3.800 mAh con ricarica rapida da 33 W

una doppia fotocamera posteriore

il sistema operativo Android 14

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 40 Ultra con un prezzo scontato di 591 euro e con uno sconto del 51% rispetto al listino. Si tratta di un’occasione d’oro: a questo prezzo, infatti, lo smartphone pieghevole di Motorola si conferma uno dei modelli più interessanti sul mercato. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.