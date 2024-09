Motorola Razr 40 Ultra: -50% su Amazon, è il pieghevole da prendere

Il Motorola Razr 40 Ultra è protagonista di una nuova offerta Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 604 euro, con uno sconto del 50% rispetto al prezzo di lancio. Si tratta di una promo da cogliere al volo: a questo prezzo, infatti, lo smartphone di Motorola è, senza alcun dubbio, il pieghevole da prendere oggi. L’offerta porta lo smartphone a un nuovo prezzo minimo storico sullo store. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 40 Ultra: a metà prezzo è un affare

Il Motorola Razr 40 Ultra è dotato di un display pieghevole con pannello OLED da 6,9 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, in grado di offrire prestazioni elevate e tanta efficienza.

Lo smartphone è dotato di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che di una batteria da 3.800 mAh, con ricarica rapida da 33 W. C’è spazio anche per una doppia fotocamera posteriore e per il sistema operativo Android 14.

Con la nuova offerta Amazon disponibile oggi, il Motorola Razr 40 Ultra cala ancora di prezzo. Lo sconto è del 50% rispetto al prezzo di lancio: ora il pieghevole di Motorola è acquistabile al prezzo scontato di 604 euro. Si tratta di un’occasione ottima per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo smartphone pieghevole.

Oggi, infatti, il Motorola Razr 40 Ultra è un vero e proprio best buy per questo segmento di mercato, che continua a crescere raccogliendo sempre più consensi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.