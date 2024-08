Motorola Razr 40 Ultra: -47% su Amazon, è il BEST BUY tra i pieghevoli

Il Motorola Razr 40 Ultra diventa, sempre di più, lo smartphone pieghevole più interessante sul mercato. Con la nuova offerta Amazon in corso in questo momento, infatti, il pieghevole di Motorola è ora acquistabile al prezzo scontato di 631 euro invece di 1.199 euro, beneficiando così di uno sconto del 47% rispetto al prezzo dl lancio e toccando il nuovo minimo su Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Razr 40 Ultra: ora è un best buy

Il Motorola Razr 40 Ultra ha tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Tra le specifiche troviamo un display OLED pieghevole da 6,9 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 165 Hz, e un display esterno da 3,6 pollici con pannello OLED.

A gestire il funzionamento del dispositivo, invece, c’è l’ottimo SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 che viene affiancato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Il sistema operativo è Android 14. Lo smartphone ha una batteria da 3.800 mAh con ricarica da 33 W e una doppia fotocamera posteriore.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Razr 40 Ultra con un prezzo scontato di 631 euro e con un taglio di prezzo del 47% rispetto al listino. L’offerta, valida solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni, è disponibile di seguito.