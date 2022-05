Motorola Razr 3: svelata la data di debutto?

Motorola è stata una delle prime aziende a portare sul mercato un pieghevole; il Razr del 2019 infatti, è stato un prodotto sì rivoluzionario ma non ha portato il successo sperato. Il motivo era presto detto: tanta estetica, tanto “richiamo al passato” ma poca sostanza. Sotto la scocca era semplicemente un mediogamma basico.

Il flip phone ha strizzato l’occhio ai nostalgici fin da subito ma oltre al primo impatto “wow” c’era molto poco da dire: il processore Snapdragon 7XX non era all’altezza delle aspettative e il modello del 2020 con connettività 5G non ha convinto gli scettici. Con il nuovo arrivato prossimo al debutto, l’azienda ha intenzione di stravolgere il mercato. Razr 2022 sarà un flagship in un corpo compatto.

Motorola Razr 3: le specifiche tecniche

Calmi, calmi: prima di tutto, Motorola non ha rilasciato i dettagli sulle specifiche tecniche del foldable in questione; le info trapelate ci sono arrivate per gentile concessione di Evan Blass o 91mobiles. Possiamo dire però che il tipster ha condiviso alcune foto del flip phone in questione.

Secondo le indiscrezioni, il device arriverà presto sul mercato internazionale; si prevede un debutto per luglio o agosto e il dispositivo giungerà in tutti i mercati. Prima in Cina, dopo nel resto del mondo. Arriverà in due colorazioni: Quartz Black e Tranquil Blue.

Sul fronte del design, notiamo che questo modello sarà molto simile al Galaxy Z Flip3 di Samsung; design squadrato, alla moda, fingerprint nel pulsante di accensione e nessun mento pronunciato. Onestamente, noi non vediamo l’ora di vederlo: speriamo solo che ci sia una bella batteria capiente sotto la scocca, in grado di garantire un’autonomia degna di nota.

