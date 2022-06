Motorola Razr 3: svelata la batteria del nuovo flip phone

In queste ore è appena trapelata online la capacità della batteria del futuro Motorola Razr 3 5G. Il flip phone, secondo le indiscrezioni, sarà un top di gamma in tutto e per tutto e si dice che sfiderà apertamente il Galaxy Z Flip4 di Samsung prossimo al debutto.

Mottorola ha in cantiere il suo nuovo pieghevole per il 2022; sarà l’erede del Razr 5G uscito nel settembre del 2020 e si dice che il suo moniker ufficiale sia “Razr 3 5G“; ovviamente, non c’è ancora una conferma ufficiale, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”.

Il device è già apparso in diverse immagini e video dal vivo, grazie anche al popolare tipster Evan Blass (EvLeaks). Secondo un report appena emerso sul web, scopriamo ora quale sarà la capacità della batteria del nuovo foldable dell’OEM americano di proprietà di lenovo.

Motorola Razr 3 5G: facciamo il punto

Stando a quanto affermato dall’insider Digital Chat Station in un post su Weibo, scopriamo che il foldable di Motorola arriverà con una batteria avente 2800 mAh. I più attenti di voi ricorderanno che questa è la medesima capacità del Razr 5G del 2020, telefono alimentato però, dal processore Snapdragon 765G.

Il nuovo modello dovrebbe presentare lo Snapdragon 8+ Gen 1 appena anunciato che però sarà più efficiente dal punto di vista energetico, ma anche più potente. È stato realizzato con un nodo architettonico a 4 nanometri da TSMC; lo SD8 Gen 1 invece, è stato costruito da Samsung Foundry e ha presentato non pochi problemi. In poche parole, ci aspettiamo un miglioramento dell’autonomia con il Razr 3.

Si dice che il telefono presenterà uno schermo pieghevole da 6,7 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120 Hz. Il display esterno invece, sarà di 3 pollici.

Troveremo il processore Snapdragon 8+ Gen 1 coadiuvato da 8 o 12 GB di RAM, 512 GB di memoria e la batteria, come detto, sarà da 2800 mAh. Non mancherà la ricarica rapida ma ad oggi non sappiamo quale sarà la sua velocità.

Sul fronte fotografico troveremo due sensori: 50+13 Megapixel (wide e ultra wide) e anteriormente invece, snapper selfie da 32 Mpx. Android 12 con MyUX completano il tutto. Il fingerprint infine, sarà posto sul frame laterale destro. Il debutto è previsto per luglio.