Motorola Razr 3: ecco quanto costerà (RUMOR)

In queste ore sono trapelate nuove informazioni riguardanti il futuro Motorola Razr 3 5G; il dispositivo dovrebbe arrivare a luglio e oggi, a poche settimane di distanza dal momento del debutto, veniamo a conoscenza di ulteriori dettagli.

Stando a quanto si legge, Motorola sta lavorando ad un super flip phone; l’erede del Razr 5G del 2020 è in cantiere e il suo lancio è imminente. Scopriamo che questo sarà un flagship in tutto e per tutto, con una potenza inaudita scatenata dal meraviglioso nuovo SoC di Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1. Oggi, grazie a Steve Hemmerstoffer, insieme al sito Compare Dial, scopriamo quali saranno le opzioni di colore del Razr 3 5G, nonché il suo prezzo di listino.

Motorola Razr 3 5G: prezzo da vero flagship

Il costo al lancio di questo inedito flip phone sarà di 1399 dollari; dal leak scopriamo che in Europa però costerà ancora meno: vale a dire 1149€. Praticamente, il suo costo eguaglierà quello di un iPhone 13 Pro (su Amazon quest’ultimo device ve lo portate a casa a 1129,00€ con spedizione gratuita).

Il Motorola Razr 5G è stato annunciato con un prezzo di 1.399 euro. Il nuovo leak mostra che il prezzo ufficiale del Razr 3 in Europa sarà di 1.149 euro, il che lo rende più accessibile.

I colori disponibili al lancio saranno pochi, ma quelli aggiuntivi arriveranno entro poche settimane. Di fatto, sarà disponibile solo in Quartz Black oltre che in Tranquil Blue. Questa seconda tinta però, non sarà un’esclusiva del debutto. Ricordiamo che il telefono a conchiglia arriverà dapprima in Cina e poi nel resto del mondo, b compresa.

Caratteristiche teniche

Il nome in codice di questo dispositivo è “Maven“; scopriamo che riceverà uno schermo pieghevole da 6,7 pollici (aperto) con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz e selfiecam posta in un foro sul centro del pannello. Non mancherà un display ausiliario da 3 pollici.

Come detto, la camera anteriore, nascosta abilmente in un foro, sarà da 32 Megapixel, mentre la back cover avrà un sensore principale da 48 Mpx, abbinato ad una ultrawide da 13 Mega.

Dovrebbe avere sia lo Snapdragon 8 Gen 1 che lo Snapdragon 8+ Gen 1; la batteria dovrebbe essere di 2800 mAh e potrebbe arrivare con RAM fino a 12 GB e con memorie interne da 512 GB. Android 12 con skin MyUX completa la dotazione. Infine, il fingerprint sarà montato sul frame laterale.

