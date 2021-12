Motorola Razr 3 prenderà spunto dal Samsung Galaxy Z Flip3?

Pare che Motorola stia sviluppando un'interfaccia relativa all'app della fotocamera per l'utilizzo del futuro Razr 3 in posizione semiaperta. Sì, se ve lo state chiedendo, questa sembra essere simile alla modalità Flex del Samsung Z Flip 3.

Cosa sappiamo del nuovo Motorola Razr 3?

Un nuovo smartphone Motorola Razr è in fase di sviluppo, ha annunciato il CEO di Lenovo all'inizio di questo mese tramite la piattaforma di social media cinese Weibo. Il successore del Razr 5G verrà migliorato sotto diversi punti. Il telefono pieghevole di terza generazione sarà più potente, avrà un nuovo design e una nuova interfaccia utente, secondo quanto si apprende. Per comodità chiamiamo questo dispositivo Motorola Razr 3 , ma il nome non è ancora chiaro.

I dettagli sulla nuova interfaccia non sono ancora stati rilasciati. Nonostante ciò, un brevetto pubblicato di recente può fornire ulteriori chiarimenti. Sembra che il nuovo telefono a conchiglia del marchio di proprietà di Lenovo sarà dotato di una sorta di modalità Flex, come quella che abbiamo visto sul Samsung Galaxy Z Flip 3 e dal Galaxy Z Fold 3. L'interfaccia si regolerà automaticamente non appena il dispositivo verrà utilizzato in posizione semiaperta, a tutto vantaggio dell'esperienza utente complessiva.

Si tratta di un brevetto che Motorola Mobility LLC ha richiesto nel luglio 2020. La documentazione reca scritto “Interfaccia utente del mirino con display pieghevole” ed è stata pubblicata il 16 dicembre 2021.

Riguarda principalmente l'utilizzo dell'app fotocamera in posizione semiaperta. L'utente può quindi scattare foto con la fotocamera selfie o con quella posteriore.

A seconda dell'angolazione con cui viene tenuto il terminale, il mirino verrà visualizzato nella parte superiore o inferiore del display. Le persone avranno anche la possibilità di spostare il mirino dallo schermo inferiore a quello superiore con un semplice swipe e viceversa.

Resta da vedere quando verrà annunciato ufficialmente il nuovo Razr 3. All'inizio di questo mese, Huawei P50 Pocket è stato presentato come il primo clamshell del marchio. Sono previsti anche molti altri pieghevoli nella prima metà del 2022. Anche se la maggior parte di questi avrà la forma “simil-Galaxy Z Fold”.