Cosa aspettarci dal nuovo Motorola Razr 2022?

Il dirigente Lenovo conferma che il Motorola Razr 2022 è in lavorazione presso l'azienda. La domanda ora sorge spontanea: cosa aspettarci dal nuovo flip-phone?

Motorola Razr 3: ancora un mistero

I telefoni pieghevoli stanno diventando sempre più mainstream, con i preordini dei Samsung Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3 che superano di gran lunga i precedenti pieghevoli dell'azienda coreana. Tuttavia, questo trend, in realtà, è iniziato con il Motorola Razr. È stato messo in commercio nel 2019. Mentre il Razr 5G (il successore del modello originale) era un po' scarno come sequel, un dirigente Lenovo ha confermato che il Razr 3 è in lavorazione.

Il dirigente Lenovo in questione è Chen Jin, che all'inizio di quest'anno ha anche confermato le prestazioni della GPU notevolmente migliorate del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. La conferma dello sviluppo del Razr 3 è arrivata tramite Weibo.

Nel post, Jin afferma che il telefono avrà una potenza di calcolo più avanzata, un'interfaccia migliore e un design ridisegnato. È ancora molto vago, ma conferma che il dispositivo sta arrivando, anche se non è chiaro se questa volta utilizzerà un chipset di punta.

Il Motorola Razr è stato infatti uno dei primi pieghevoli al mondo, anche se non era esattamente uno dei preferiti dai fan. Aveva specifiche decisamente di fascia media ed un prezzo elevato, e il suo successore era più o meno lo stesso. Al contrario, dispositivi come il Samsung Galaxy Flip, anche all'epoca, lo surclassavano con un ampio margine. I flip phone sono divertenti, ma sicuramente non hanno il miglior form factor.

In entrambi i casi, la concorrenza nello spazio significa maggiori miglioramenti e innovazione più rapida. Abbiamo già visto l'ingresso dell'OPPO Find N, dello Xiaomi Mix Fold e del Huawei P50 Pocket e siamo entusiasti di vedere cosa Motorola può portare in tavola con il suo telefono pieghevole di terza generazione.