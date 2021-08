Moto Razr (2019) inizia a ricevere l'aggiornamento ad Android 11, finalmente. Scopriamo maggiori dettagli nell'articolo completo.

Motorola Razr (2019): cosa cambia con l'update?

L'originale Moto Razr, lanciato nel 2019, ha finalmente iniziato a ricevere l'aggiornamento ad Android 11. Nel caso in cui abbiate dimenticato il primo telefono pieghevole di Moto tra le nuove versioni dei foldable di Samsung, ricordiamo che il Razr è stato uno dei primi pieghevoli ad arrivare sul mercato due anni or sono.

A partire da oggi, il Razr venduto tramite Verizon riceverà Android 11 tramite un aggiornamento OTA. Lo smartphone è stato inizialmente lanciato con Android 9 (Pie) ed è bello vedere la nuova (o quasi) versione arrivare, anche se con un notevole ritardo. Dopotutto, la reputazione del colosso di proprietà di Lenovo con gli aggiornamenti software non è eccezionale. Il Moto Razr del 2020 ha ricevuto l'aggiornamento ad Android 11 ad aprile, il che è piuttosto tardi considerando che è quasi tempo di “Android 12”.

Il firmware è disponibile sui modelli venduti da Verizon con build RPV31.Q2-62-7-10. L'aggiornamento di Android 11 offre molte nuove funzionalità, tra cui conversazioni e chat bubbles, nuovi controlli multimediali, autorizzazioni una tantum e altre funzionalità. L'ultimo software porta anche la patch di sicurezza Android di luglio.

L'aggiornamento è attualmente in fase di implementazione in modo graduale, quindi potrebbe volerci un po' di tempo prima che lo riceviate. Tuttavia, vedrete una notifica comparire sul vostro device non appena la release arriverà sul vostro smartphone. Volendo, potete anche verificare l'aggiornamento manualmente andando sulle Impostazioni> Informazioni sul telefono> Aggiornamento del sistema.

Recentemente diversi smartphone Moto hanno ricevuto l'aggiornamento ad Android 11, a partire da gennaio, tra cui Moto G Pro, Moto G8 e Moto G8 Power.

Nel caso ve lo foste perso, Google ha appena rilasciato la quarta build beta di Android 12. Dovrebbe essere rilasciato questo autunno con i nuovi Pixel 6 e Pixel 6 Pro. La nuova iterazione introduce il nuovo design soprannominato Material You.

