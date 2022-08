Motorola Moto X30 Pro UFFICIALE: potente e con fotocamera da 200 Mpx

Ci siamo; dopo tantissimo tempo, un evento annullato e una serie di problemi tecnici avvenuti in questi giorni, Motorola ha appena svelato il nuovissimo flagship premium Moto X30 Pro. Il device dispone di un potente processore Snapdreagon 8+ Gen 1 di Qualcomm, di una main camera da 200 Megapixel, della ricarica da 120W e di molto altro ancora.

Dopo aver posticipato il suo evento di lancio previsto per il 2 agosto, l’azienda americana di proprietà di Lenovo ha tenuto poche ore fa uno show in cui ha presentato tre smartphone premium. In questo articolo però, ci focalizzeremo solo sul modello di puna, il Moto X30 Pro.

Motorola Moto X30 Pro: le caratteristiche

In realtà, di questo dispositivo sapevamo tutto ancor prima del debutto; grazie a una serie di teaser, abbiamo potuto scoprire le sue caratteristiche in anteprima ma adesso lo analizzeremo nel dettaglio. Notiamo sul posteriore il modulo fotografico con la super lente da 200 Mpx, i classici pulsanti sui lati del device, la porta USB C, lo speaker stereo e lo slot per la SIM. Anteriormente vediamo un pannello pOLED da 6,73 pollici FullHD+ con refresh rate da 144 Hz. I bordi sono curvi, cosa non più comune di questi tempi e le cornici sono ridotte al minimo su tutti i lati.

Sotto la scocca abbiamo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm realizzato da TSMC con un nodo architettonico a 4 nanometri. È coadiuvato da banchi RAM fino a 12 GB di tipo LPDDR5 e da una batteria da 4500 mAh cha gode della fast charge da 125W, della wireless charging da 50W. 0-100% in soli 19 minuti con il cavo.

Sul fronte ottico dobbiamo citare le tre fotocamere sul posteriore. Abbiamo la main camera Samsung ISOCELL HP1 da 200 Megapixel con sensore da 1/1,22 pollici con supporto alla tecnologia Chameleon Cell.

C’è il supporto alle fotografie RAW e si possono girare video con la camera principale con una risoluzione di 8K a 30 fps. Gli altri due obiettivi sono un’ultrawide da 50 Mpx e un tele da 12 Mpx. Anteriormente invece, la selfiecam è da 60 Mpx. Il prezzo del device parte da 3699 Yuan (549 dollari) per il modello base. Non sappiamo quanto costerà da noi con le varie tasse e i cambi di conversione. Probabilmente però, si chiamerà Motorola Edge 30 Ultra.

Se cercate un’ammiraglia low cost invece, vi consigliamo Motorola Edge 30 Pro a soli 649,90€ in sconto su Amazon.

