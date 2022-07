Motorola Moto X30 Pro: un MOSTRO di potenza, punteggio RECORD su AnTuTu

In queste ore il nuovo Motorola Moto X30 Pro avente l’ultimo processore di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8+ Gen 1, è comparso sul web segnando e registrando l’incredibile score di oltre 1 milione di punti su AnTuTu. Il dispositivo, lo ricordiamo, è stato annunciato dalla compagnia ma non è ancora stato svelato . Prima del debuto tuttavia, apprendiamo che sarà un cameraphone dalle prestazioni uniche; ecco perché.

A riportare i dati ci ha pensato la compagnia stessa. Si scopre che ha registrato un punteggio pari a 1.114.761 su AnTuTu, superiore a quello dello Xiaomi 12S pro che ha segnato 1.113.135 punti.

Motorola Moto X30 Pro: il più potente del mercato

Come detto, è stato uno dei dirigenti del marchio a riportare in rete le informazioni inerenti al punteggio del device in questione sul portale di benchmarking. Chen Jin, funzionario di Lenovo China, ha detto che il telefono è stato in grado di soppiantare tutti gli altri competitor. Sarà lui l’ammiraglia più potente del web?

Moto X30 Pro è riuscito a superare super terminali come l’Asus ROG Phone 6 che è un gaming phone, ma anche altri modelli di punta che si prevede che siano dei game changer nel panorama Android. Tuttavia, sia Asus che Xiaomi lanceranno le loro iterazioni premium fra poche ore; staremo a vedere.

Quello di Motorola però, sarà un cameraphone in tutto e per tutto; dovrebbe avere un sensore fotografico da 200 Megapixel in grado di fornire immagini super realistiche; avrà tre lenti, rispettivamente da 35, 50 e 85 mm, i formati più utilizzati dai professionisti di tutto il modo. Dovrebbe supportare la ricarica rapida da 120W e la wireless charging da 30 o 50 W. Non mancherà uno schermo OLED da 144 hz, curvo con risoluzione FHD+ o QuadHD. Sarà di 6,67 pollici. Anteriormente invece, troveremo la selfiecam da 60 Megapixel. Arriverà a fine luglio; restate connessi con noi.

Se volete un device premium a basso costo, Moto Edge 30 Pro è la soluzione: solo 697,00€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.