Motorola Moto X30 Pro: avrà obiettivi da 35, 50 e 85 mm

Oggi è un gran giorno per Motorola; la compagnia americana di proprietà di Lenovo ha appena annunciato il nuovo Moto X30 Pro, un device avente ottiche da 35, 50 e 85 mm.

Sappiamo che l’azienda lancerà moltissimi dispositivi nei mesi a venire; questo è un anno molto particolare per Motorola. Si dice che la società abbia in programma di rilasciare molti altri midrange e un super flagship con Snapdragon 8+ Gen 1. Oggi però, ha svelato il Moto X30 Pro, un cameraphone su tutti i fronti e ora ve lo raccontiamo bene.

Motorola Moto X30 Pro: un cameraphone senza eguali

Sui social cinesi, l’account di Motorola ha annunciato l’arrivo di un nuovo telefono che avrà una forte caratterizzazione fotografica; lo smartphone infatti, realizzerà foto super realistiche grazie alle lenti a bordo da 35, 50 e 85 mm. Inutile dirlo, i fotografi lo sanno. Queste sono le ottiche standard per la fotografia professionale. Il debutto di questo gadget arriverà insieme alla presentazione. In Cina si dovrebbe chiamare Moto X30 Pro, ma da noi sarà il famigerato Moto Edge 30 Ultra. È anche stato avvistato in rete sul portale cinese 3C. Il. terminale ha il supporto alla ricarica rapida da 125W.

Fra le altre cose ci aspettiamo uno schermo pOLED da 6,73 pollici con risoluzione FullHD+; il refresh rate invece sarà di 144 Hz. Non mancherà il solito foro per la selfiecam. Il fingerprint invece, sarà in-display e non sul frame laterale.

Ad alimentare il tutto troveremo un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, coadiuvato da RAM da 12 GB, memorie veloci da 256 GB e batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 125W. Presente anche la wireless charging da 50W. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 12 con MyUX al seguito.

La selfiecam dovrebbe essere di 60 Mpx, la lente principale da 194 Mega con OIS, l’ultrawide da 50 Mpx e il teleobiettivo da 12 Mega. Voi cosa ne pensate?

