Motorola, un misterioso device appare all'orizzonte; di chi si tratta?

In queste ore, un misterioso smartphone di casa Motorola è stato avvistato online; il dispositivo vanta il numero di modello XT2243-2 ed è apparso sul sito cinese 3C. Dal portale scopriamo che disporrà della fast charge cablata da 68W. In precedenza, questo device aveva ottenuto il lasciapassare dal sito CMIIT ed è stato avvistato anche sul sito della Wi-Fi Aliance. Non conosciamo il moniker ufficiale del termiale ma una cosa è certa: il debutto è alle porte.

Dall’elenco del sito cinese 3C, scopriamo che avrà il supporto alla ricarica rapida da 68W; questo significa che sarà un flagship o un midrange premium. Gli altri enti invece, non segnalano alcun dettaglio rilevante. Sicuramente, lo smartphone farà parte della gamma Edge ma è presto per dirlo. Potrebbe anche essere l’Edge (2022) di cui abbiamo scritto in passato.

Motorola Edge (2022): facciamo il punto

Il gadget potrebbe chiamarsi Edge (2022) e, stando a quanto riportato da alcuni dati emersi online, questo potrebbe godere di un pannello pOLED da ben 6,5 pollici, risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz. Anteriormente ci aspettiamo una selfiecam da 32 Megapixel e posteriormente tre camere così ripartite: 50+13+2 Megapixel. Dovrebbe essere presenta un processore Dimensity 1050 di MediaTek coadiuvato da 8 GB di memoria RAM, da 256 GB di storage e una cella energetica da 6000 mAh che, come detto, dovrebbe disporre della ricarica rapida via cavo da 68W. Sapremo più dettagli nei giorni a venire; restate connessi.

