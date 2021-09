Motorola Moto Tab G20: ecco quando arriverà

Le specifiche tecniche del primo tablet di Motorola, il Moto Tab G20, sono appena emerse online. Non di meno, è trapelata anche la (probabile) data di debutto: il 30 settembre.

Motorola Moto Tab G20: cosa sappiamo al momento?

L'azienda di proprietà di Lenovo starebbe lavorando su un tablet per il mercato indiano. Il mese scorso, un dispositivo chiamato Moto Tab G20 è stato avvistato sul Google Play Console. Secondo l'informatore Mukul Sharma, il colosso della casa alata annuncerà il device il 30 settembre in India.

La scorsa settimana, un tablet del brand chiamato Moto Tab 8 è stato avvistato sul microsito e-commerce Flipkart. Sembra che il rivenditore abbia cambiato il moniker al Moto Tab G20. Scelta personale o errore di battitura?

Il Moto Tab G20 dovrebbe presentare cornici spesse e una singola fotocamera sul pannello posteriore. L'immagine rivela che si tratta di un device pensato per l'intrattenimento e l'istruzione. Quindi, sembra essere un prodotto di fascia media. Secondo un nuovo tweet del tipster Yogesh Brar, il Tab G20 sfiderà apertamente il Samsung Galaxy Tab A7 Lite.

𝗠𝗼𝘁𝗼 𝗧𝗮𝗯 𝗚𝟮𝟬



•8" HD IPS display

•MediaTek Helio P22T

•3GB RAM/ 32GB storage

•WiFi, BT 5.0

•5MP Rear, 2MP Front

•5,100mAh battery

•Android 11 (Stock)

•Dolby Audio

•Type C, 3.5mm Audio Jack

•Front facing speakers

•10W Charging



Galaxy Tab A7 lite competetor — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 22, 2021

Si dice che il terminale disporrà di un pannello IPS da 8 pollici con risoluzione HD. Dovrebbe essere alimentato dal chip Helio P22T e 3 GB di RAM. Offrirà 32 GB di spazio di archiviazione e funzionerà con la versione stock del sistema operativo Android 11.

Non mancherà una fotocamera frontale da 2 megapixel e una posteriore da 5 megapixel. Le altre funzionalità disponibili sul gadget includono una batteria da 5.100 mAh con supporto per la ricarica da 10 W, speaker frontali, Wi-Fi, Bluetooth 5, porta USB-C e jack audio da 3,5 mm.

Il Moto Tab G20 sembra essere una versione ribrandizzata del Lenovo Tab M8 (Gen. 3). Al momento non sono disponibili informazioni sul prezzo di vendita e non sappiamo se e quando arriverà in Europa. Restate connessi con noi per saperne di più.