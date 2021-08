In queste ore sono state rivelate le specifiche chiave del Moto Tab G20, il primo tablet di casa Motorola; stando a quanto si apprende, probabilmente verrà lanciato molto presto sul mercato.

Motorola Moto Tab G20: le caratteristiche (RUMOR)

Secondo quanto riferito, Motorola sta lavorando su un nuovo tablet chiamato Moto Tab G20. Il prodotto è apparso sul Google Play Console e si è mostrato online rivelando il suo design e le specifiche chiave. È probabile che il tablet venga ufficializzato dalla compagnia nelle prossime settimane.

L'elenco della Play Console indica che il device una risoluzione di 1280 x 800 pixel. Il dispositivo è alimentato dal chipset Helio P22T, indicato come MT8768A nell'elenco. Il terminale è dotato di 3 GB di RAM.

Il dispositivo gode di cornici spesse, come si vede dall'immagine che è apparsa nell'elenco della Play Console. Dovrebbe essere dotato di una versione quasi stock del sistema operativo Android 11. Il Tab G20 sembra essere una versione rinominata del Lenovo Tab M8 (3a generazione), che recentemente è diventato ufficiale in alcuni mercati internazionali (quello giapponese, ad esempio).

Lenovo Tab M8 (3a generazione) ha un pannello LCD IPS da 8 pollici che offre una risoluzione di 1280 x 800 pixel. È dotato di una snapper frontale da 2 megapixel e una di una main camera posteriore da 5 megapixel.

Il tablet con alimentazione Helio P22T dispone di 3 GB di RAM LPDDR4x e 32 GB di spazio di archiviazione integrato. È supportato da una batteria da 5.000 mAh che promette fino a 12 ore di utilizzo. Offre altre funzionalità come l'altoparlante alimentato da Dolby Atmos, uno slot per schede microSD, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e un jack combinato microfono/cuffie da 3,5 mm. Manca il supporto per la connettività LTE. Il prodotto misura 21,1 x 13 x 3,7 cm e pesa 305 grammi.

Attendiamo una presentazione ufficiale da parte del colosso di casa Lenovo.

