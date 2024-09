Motorola Moto G85 in offerta: potenza e versatilità a un prezzo formidabile

Il Motorola Moto G85 5G è un dispositivo perfetto per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo competitivo. Con l’offerta attualmente in corso, è disponibile su eBay a 204,99€ utilizzando il codice sconto “PSPRSETT24”.

Il Moto G85 è dotato di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, garantendo ottime performance nel multitasking e un ampio spazio di archiviazione per app, video e immagini.

Il suo display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120Hz offre immagini nitide e fluide, perfette per guardare video o giocare.

La configurazione della fotocamera è di alta qualità: un sensore principale Sony da 50MP con OIS assicura scatti chiari e definiti, mentre la fotocamera ultrawide da 8MP permette di catturare immagini panoramiche e macro di buona qualità. Anche i selfie sono di ottimo livello, grazie alla fotocamera frontale da 32MP.

Con una batteria da 5000mAh, il telefono garantisce un’ottima autonomia per tutto il giorno. Sul fronte software, il Moto G85 esegue Android 14, con aggiornamenti garantiti per quattro anni, offrendo un’esperienza utente aggiornata e sicura. L’offerta è estremamente ghiotta e, per questo motivo, non ci stupirebbe se le scorte in offerta andassero rapidamente a ruba. Ti consigliamo di acquistare subito il Moto G85 per essere certo di portarlo a casa a soli 204,99€!