Motorola Moto G85 è lo smartphone 5G da prendere su Amazon a meno di 200€

Il Motorola Moto G85 è lo smartphone da prendere sotto i 200 euro: una nuova conferma in tal senso arriva dall’offerta Amazon di oggi che consente di acquistare lo smartphone di Motorola con un prezzo scontato di 192 euro e con la possibilità di effettuare l’acquisto anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, per gli utenti Amazon abilitati a questo tipo di acquisti. Lo smartphone è venduto direttamente da Amazon ed è ora disponibile premendo sul box qui di sotto.

Motorola Moto G85: un best buy a questo prezzo su Amazon

La scheda tecnica del Moto G85 comprende un display pOLED da 6,67 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz, oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, una garanzia in termini di performance per quella che è la media della fascia di prezzo.

Lo smartphone supporta anche il 5G. Da segnalare, inoltre, la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage e c’è spazio anche per una batteria da 5.000 mAh. Lo smartphone di Motorola, quindi, ha una buona dotazione di memoria oltre a un’autonomia elevata. Il sistema operativo è Android 14 con aggiornamento in arrivo ad Android 15.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G85 al prezzo scontato di 192 euro e con possibilità di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per sfruttare la promo basta premere sul box qui di sotto.