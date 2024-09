Motorola Moto G85 5G: tanta qualità con un prezzo di 210€, ora non ha rivali

Il Motorola Moto G85 5G è protagonista di una nuova offerta su eBay con codice sconto PSPRSETT24. La promozione in questione garantisce uno sconto netto rispetto al prezzo di listino (349 euro). Grazie all’offerta in corso, il modello di Motorola è ora disponibile al prezzo scontato di 210 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal e con Garanzia Italia. Si tratta di un’offerta ottima: lo smartphone garantisce prestazioni elevate, tanta memoria (12/256 GB) e un software aggiornato, ora con un prezzo molto accessibile. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G85 5G: un best buy assoluto intorno ai 200 euro

La scheda tecnica del Motorola Moto G85 5G include un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Il modello è dotato di 12 GB di RAM oltre che di 256 GB di storage. Per quanto riguarda l’autonomia, il dispositivo è dotato di una batteria da 5.000 mAh, con ricarica rapida da 33 W. C’è poi una doppia fotocamera con sensore principale da 50 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRSETT24 è ora possibile acquistare il Motorola Moto G85 5G con un prezzo scontato di 210 euro e con la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Il modello proposto in offerta è dotato di Garanzia Italia. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto.