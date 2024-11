Motorola Moto G85 5G in offerta a meno di 200€ su Amazon: è un best buy

Acquistare un nuovo smartphone da meno di 200 euro ora è più semplice: con la nuova offerta Amazon, infatti, è possibile puntare sul Motorola Moto G85, acquistabile al prezzo scontato di 196 euro con la versione 8/256 GB. Si tratta di uno smartphone completo, con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G85: è un vero best buy su Amazon

Il Motorola Moto G85 è dotato di un display OLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è SoC Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 affiancato da 8 GB di RAM, 256 GB di storage e una batteria da 5.000 mAh.

Lo smartphone ha una doppia fotocamera posteriore, con un sensore principale da 50 Megapixel e un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14. Il dispositivo è Dual SIM ed ha un sensore di impronte digitali sotto al display oltre al chip NFC.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G85 al prezzo scontato di 196 euro. L’offerta, disponibile per varie colorazioni, rappresenta l’occasione giusta per mettere le mani su di un mid-range di qualità con una spesa inferiore ai 200 euro. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo e lo smartphone è spedito direttamente da Amazon.