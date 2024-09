Motorola moto g84 5G è in CADUTA LIBERA su eBay con il 33% di sconto immediato

Sei alla ricerca di una vera occasione in ambito mobile ma non hai ancora trovato il prodotto giusto da acquistare? Quest’oggi eBay ha in serbo per te una offerta niente male sul medio gamma Android Motorola moto g84 5G, in questo momento venduto al prezzo di un comune budget phone.

Realizzato con materiali di buona fattura e con un rapporto qualità/prezzo davvero conveniente, il device della casa alata può essere tuo spendendo appena 189€ grazie allo sconto immediato del 33% con in aggiunta un ulteriore sconto di 10€ con il codice coupon “PSPRSETT24“.

Sfrutta il 33% di sconto su eBay per acquistare il moto g84 5G di Motorola a 189€

Motorola moto g84 5G ha tutto ciò di cui hai bisogno in uno smartphone moderno: un ottimo pannello pOLED da 6.55 pollici a 120Hz e ad altissima risoluzione ideale per guardare contenuti multimediali a dettagli elevati e con colori ben bilanciati; un ottimo processore octa-core con di fianco ben 12GB di RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno; una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W; e un buon modem 5G per navigare online ad alta velocità.

A tutto ciò si aggiungono anche un telaio impermeabili agli schizzi e alla polvere (certificazione IP52), un modulo NFC per i pagamenti contactless e anche un comparto fotografico niente male con un sensore principale da 50MP.

Il nostro consiglio è di non perdere altro tempo ma, anzi, di sfruttare immediatamente lo sconto del 33% su eBay sul medio gamma Android a marchio Motorola; il device è disponibile in pronta consegna in appena 48 ore senza costi aggiuntivi di spedizione.