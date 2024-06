Motorola Moto G84 5G (12/256GB) a COSTO BASSISSIMO su eBay

Ci sono talmente tanti smartphone in circolazione che ti viene il mal di testa al solo pensiero di dover scegliere il prossimo? Allora lascia che ti dia una mano segnalandoti questa promozione speciale. Se vai subito su eBay puoi mettere nel tuo carrello Motorola Moto G84 5G a soli 189,90 euro, invece che 299,90 euro.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato è proprio quello che vedi sopra. Dunque oggi puoi risparmiare ben 110 euro sul totale. Chiaramente non è un’offerta che potrà durare a lungo, quindi sii rapido. Questo smartphone ha una memoria interna pazzesca, un processore potente e una fotocamera eccezionale. A questa cifra è da prendere al volo.

Motorola Moto G84 5G a prezzo minuscolo

Non ci sono dubbi, a un prezzo così basso Motorola Moto G84 5G è il migliore smartphone che puoi acquistare in questo momento. Lo possiamo dire perché presenta davvero delle caratteristiche eccellenti. Monta ad esempio il potente processore Snapdragon 695 di Qualcomm con ben 12 GB di RAM a supporto.

Possiede 256 GB di memoria interna che sono inesauribili e la possibilità di inserire fino a due Sim. Ha una potente batteria e una ricarica turbo da 30 W. Gode di una fotocamera posteriore che ha un sensore principale da 50 MP per scattare foto perfette. E nonostante il suo generoso display pOLED da 6,5 pollici FHD+ ha un peso di soli 168 grammi circa.

Che cos’altro possiamo dire se non di fare in fretta. A questa cifra andrà via come il pane. Quindi fiondati su eBay e acquista il tuo Motorola Moto G84 5G a soli 189,90 euro, invece che 299,90 euro. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza ulteriori costi.