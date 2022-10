Motorola Moto G72: UFFICIALE, ha il display OLED e la camera da 108 Mpx

Il nuovo Motorola Moto G72 è stato presentato ufficialmente; è un ottimo mediogamma con processore Helio G99 di MediaTek, con schermo OLED da 120 Hz, main camera da 108 Megapixel e non solo.

Dopo aver letto moltissimi rumors a riguardo, finalmente la compagnia cinese di proprietà di Lenovo ha svelato il nuovissimo midrange incredibile. Si chiama Moto G72 ed è appena approdato sul suolo indiano. Crediamo che arriverà anche da noi, ma al momento non abbiamo comunicazioni a riguardo. È un’ottima soluzione per la fascia media, ma andiamo con ordine.

Motorola Moto G72: le caratteristiche

Certo, ha un modem solo 4G LTE ma è davvero performante. Il suo design è ereditato dai fratelli della serie Edge 30 e vediamo ora cosa ha da offrire il prodotto per i futuri acquirenti.

Partiamo subito dallo schermo: ci troviamo un pannello pOLED da 6,6 pollici con risoluzione FullHD+ (ovvero 2400 x 1080 pixel), supporto alla profondità colore a 10 bit, refresh rate da 120 Hz e non solo. C’è il supporto per l’HDR10, per la gamma colori DCI-P3 e la frequenza di campionamento al tocco è fissata a 576 Hz. Il fingerprint è posto sotto il display.

Sotto la scocca troviamo un processore Helio G99 di MediaTek, coadiuvato da RAM di tipo LPDDR4X e storage di tipo uMCP. Non manca Android 12 con skin MyUX. Ci sarà un grande aggiornamento ad Android 13 e tre anni di patch di sicurezza.

Anteriormente troviamo una selfiecam da 16 Mpx, posteriormente tre ottiche da 108, 8 e 2 megapixel (principale, ultrawide e macro). Non manca la certificzione IP68, il jack audio da 3,5 mm, il Dolby Atmos, la batteria da 5000 mAh con ricarica via cavo da 33W.

Misura 160,5 x 74,4 x 7,9 mm e ha un peso di 166 g; arriva in una sola configurazione 6+128 GB e sarà disponibile in due colorazioni: Meteorite Grey e Polar Blue. Attendiamo dettagli dalla compagnia per la futura distribuzione sul mercato europeo.

