Motorola Moto G72: sono emersi nuovi render prima del debutto

In queste ore sono emerse le specifiche tecniche complete del nuovo midrange Moto G72, il mediogamma di casa Motorola prossimo al lancio. Fra poche ore dovrebbe divenire ufficiale. Sicuramente approderà in India, ma si dice che arriverà anche nel resto del mondo, Europa compresa. Staremo a vedere.

Motorola Moto G72: tutto quello che c’è da sapere

Come detto, l’OEM americano di proprietà di Lenovo ha dichiarato che presto rilascerà un device mediogamma con schermo AMOLED da 120 Hz, con tre fotocamere posteriori da 108 Mpx e con un processore Helio G sotto la scocca. Non di meno, in una recente fuga di notizie, l’insider del web Evan Blass ha mostrato quello che potrebbe essere il design di questo gadget.

Prima di addentrarci nelle caratteristiche, facciamo un passo indietro: a giugno l’insider Evan Blass aveva dichiarato una roadmap relativa ai prossimi telefoni di Motorola. Il G72 4G è stato menzionato con il moniker “Victoria”. Avrà uno schermo P-OLED da 6,6 pollici con risoluzione FHD+, refresh rate da 120 Hz e HDR10+ Ci sarà un fingerprint in-display.

Sotto la scocca si dice che avrà il processore Helio G99, già avvistato sulla piattaforma di benchmarking Geekbench. Ci sarà Android 12 e skin MyUI al seguito.

Lo smartphone in questione riceverà 6 o 8 GB di memoria di tipo LPDRR4X, congiuntamente a 128 GB di storage interno. Dovrebbe esserci una batteria da 5000 mAh con fast charge da 30W, una selfiecam da 16 Mpx e una main camera da 108 Mpx. Non mancherà la certificazione IP52. Non sappiamo ancora i dettagli sui prezzi ufficiali. Arriverà in bianco e in nero.

