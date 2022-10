Motorola Moto G72: avvistato e pronto al debutto

Ci siamo: il nuovo mediogamma di fascia media di Motorola, il Moto G72, è appena stato avvistato all’interno del portale di Geekbench con a bordo il processore MediaTek Helio G99.

Pochissimi giorni or sono, il nuovo midrange del brand americano di proprietà di Lenovo è apparso all’interno di un portale di e-commerce online. Adesso invece, il dispositivo in questione – che sembra avere il moniker Moto G72 – è apparso su Geekbench. Diamo ora un’occhiata alle prestazioni del device stesso.

Motorola Moto G72: le presunte specifiche tecniche

In primo luogo, osservando il sito di benchmarking più famoso al mondo, scopriamo che il nuovo Moto G72 presenterà un inedito processore octa-core con due operanti a 2 GHz e altri due a 2,2 GHz. Dalle caratteristiche sappiamo che questo sarà l’Helio G99 di MediaTek. Verosimilmente, avremo due varianti: una con 6 GB di RAM e l’altra con 8 GB di memoria virtuale. Lo storage sarà da 128 GB.

Parliamo ora di software: dall’analisi di Geekbench scopriamo che il telefono in questione si basa su Android 12 e non su Android 13. Il suo punteggio è statodi 534 punti nel single core e di 1781 nel multi-core. Non sappiamo altri dettagli, pertanto facciamo il punto di quanto rivelato in passato.

Si dice che Moto G72 presenterà uno schermo OLED da 6,55″ avente risoluzione FullHD+ e refresh rate fisso di 120 hz. Sotto la scocca troveremo il famoso Helio G99 della casa taiwanese e ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, espandibile fino a 512 GB in fase di configurazione e con slot microSD dedicato.

Sul fronte fotografico troveremo una fotocamera principale da 108 Megapixel, coadiuvata da una lente ultragrandangolare da 13 Mpx e una macro da 2 Mega. Non mancherà la selfiecam da 16 Mpx. Sotto la scocca poi, batteria da 5000 mAh con fast charge cablata da 33W. Completa il tutto lo speaker Dolby Atmos, il Dual SIM, il Bluetooth 5.1, l’NFC e il fingerprint.

Motorola Moto G72 è prossimo al debutto; il lancio è previsto per il 3 ottobre in India, ma dovrebbe arrivare da noi a breve. Se volete fare oggi un buon affare, vi consigliamo il Moto G22 a soli 123,00€ su Amazon.

