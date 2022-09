Motorola Moto G72: prossimo al debutto, cosa sappiamo?

In queste ore possiamo notare i primi render 3D relativi al nuovo midrange di casa Motorola, il Moto G72. Questo smartphone sembra essere prossimo al debutto ma cosa sappiamo di lui? Scopriamolo insieme.

Intanto bisogna dire che la foto in questione che ritrae l’estetica del prodotto ci permette di dare uno sguardo al suo design. Il richiamo all’ultimo Edge 30 Ultra c’è e si vede, anche se fondamentalmente non c’entra nulla sul fronte delle specifiche tecniche.

Il dispositivo in questione arriverà come l’erede dell’attuale Moto G71 che è approdato nei mercati internazionali all’inizio del 2022 e che si trova su Amazon alla cifra di 309,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo del device.

Motorola Moto G72: le sue presunte caratteristiche

Dai rendering emersi sul web possiamo notare tante cose; in primo luogo dobbiamo segnalare che sono emersi grazie al tipster OnLeaks che ha collaborato con il sito di PriceBaba.

Esteticamente notiamo un pannello flat con foro al centro per la selfiecam. Ha un form factor compatto ma non conosciamo ancora le sue dimensioni specifiche. Posteriormente troviamo un modulo fotografico quadrato con tre sensori. Notiamo subito che c’è una lente da ben 108 Megapixel a bordo del dispositivo. enon manca un fingerprint in-display. La porta USB C permette un rapido trasferimento di file e una ricarica veloce e per gli amanti delle cuffie troviamo il jack audio da 3,5 mm. Completa il tutto la griglia per lo speaker nella parte inferior. Il telefono verrà venduto in blu, argento e nero.

Inoltre, osserviamo anche lo smartphone presente uno schermo AMOLED da 6,5 pollici e posteriormente le altre due lenti sono una ultrawide da 8 Mpx e un sensore ausilario da 2 Mpx. La selfiecam sarà da 16 Mpx. Arriviamo poi sotto la scocca: batteria da 5000 MAh con supporto alla fast charge via cavo da 33W. Il processore è ancora sconosciuto ma sarà coadiuvato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Come avrete capito, sarà un prodotto di fascia medio-alta.

