Motorola Moto G62 5G: certificato e pronto al debutto

Sappiamo tutti che Motorola ha tolto i veli al nuovo Moto G52 in Europa diverse settimane fa; ieri ha svelato l’Edge 30 e adesso sembra che si stia concentrando sulla fascia medio-bassa del mercato.

Dopo aver visto Moto G (2022) e G Stylus (2022), scopriamo che l’OEM americano di proprietà di Lenovo si sta preparando a svelare un nuovo terminale della famiglia. Si chiamerà Moto G62 e disporrà della connettività 5G. Adesso è stato avvistato su una serie di portali che hanno rivelato il debutto imminente.

Cosa sappiamo su Motorola Moto G62 5G?

Il numero di modello di questo device è XT2223-2 ed è stato avvistato presso il portale FCC degli Stati Uniti d’America. Arriverà in tantissimi paesi, compresi i mercati chiave come l’Europa, gli USA, il Regno Unito, il Brasile e via dicendo. Disporrà di Android 12 pronto all’uso e avrà una batteria super performante.

Stando a quanto si legge, disporrà di una batteria da 4700 mAh con adattatore da 20W. Purtroppo questo valore sembra al di sotto di ciò che offrono i competitor, anche al di sotto di quello di cui dispone il Moto G60S. Ad ogni modo, avrà il Dual SIM, il WiFi Dual band, il Bluetooth e l’NFC.

Lo schermo sarà un’unità FullHD+ con refresh rate elevato; avrà 8 GB di RAM e 128 GB di storage e sotto la scocca ci sarà Android 12. La fotocamera principale sarà un’unità da 50 Megapixel, coadiuvata da altre due lenti.

Noi tuttavia, vi invitiamo a considerare l’acquisto del nuovo Edge 30, il flagship killer più sottile del momento, con uno spessore inferiore ai 7,45 mm, processore Snapdragon 778G+ di Qualcomm e un meraviglioso pannello flat da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Non manca una batteria con ricarica TurboPower. Anche il comparto fotografico è top e c’è la modalità Ready For per chi deve lavorare sempre, anche in mobilità. Costa solo 399,90€ al posto di 549,90€. Ricordatevi di spuntare il coupon da 150€ al momento dell’acquisto.

Buon divertimento con il vostro nuovo smartphone Motorola.