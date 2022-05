Motorola Moto Edge 30, il telefono che DEVI AVERE crolla su Amazon

Di tanto in tanto gli OEM Android tirano fuori dal cilindro smartphone che rappresentano dei piccoli gioielli che non è assolutamente possibile lasciarsi scappare, come ad esempio l’ottimo Motorola Moto Edge 30 in offerta su Amazon a un prezzo che lo rende un best buy da ogni punto di vista.

Con un incredibile sconto del 27%, infatti, il device di Motorola ha dalla sua un design e una scheda tecnica che difficilmente è possibile trovare in device venduti a meno di 400 euro.

Motorola Moto Edge 30 è in offerta su Amazon con il 27% di sconto: prendilo subito

A questo prezzo hai la possibilità di ricevere a casa in appena 1 giorno un device dotato di un design premium, ben bilanciato e ottimizzato, con un display OLED da 6.5 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Queste sigle e numeri potrebbero confonderti, ma sappi che stiamo parlando di un display che solitamente è disponibile solo in smartphone da almeno 8-900 euro in su.

Sotto la scocca è presente il potente processore di ultima generazione Qualcomm Snapdragon 778G+, un chip dotato di supporto alle reti 5G di nuova generazione e perfettamente in grado di districarsi in ogni situazione senza farti notare lag, impuntamenti dell’interfaccia o altre problematiche tipiche di alcuni smartphone economici.

Lo smartphone di Motorola saprà soddisfarti anche dal punto di vista fotografico grazie al suo ottimo sistema triplo con fotocamera principale da 50 MP: ogni foto, ogni video saprà regalarti incredibili emozioni grazie ai dettagli perfetti immortalati nel tempo.

Non perdere altro tempo e metti subito nel carrello uno tra gli smartphone Android più popolari e apprezzati di sempre. Ti arriva a casa in 1 giorno e senza spese di spedizioni extra con l’incredibile sconto del 27%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.