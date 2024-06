Motorola moto g54: lo smartphone coi muscoli in OFFERTA a 179€

Vivi al massimo la tua esperienza utente con uno smartphone super economico, ma con i muscoli. Oggi in offerta speciale c’è il Motorola moto g54. Approfitta subito della promozione di Unieuro. Acquistalo adesso a soli 179,99€, invece di 249,99€. Si tratta di un prezzo davvero ridicolo per questo telefono.

Infatti, ti arriva con in dotazione ben 12GB di RAM e 256GB di ROM. Rispettivamente ti assicurano tanta fluidità nell’utilizzo di app e giochi, anche in multitasking, e un ampio spazio di archiviazione per installazione e archiviazione. Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

Motorola moto g54: prezzo folle anche a tasso zero

Con Unieuro il risparmio è assicurato. Adesso acquisti il Motorola moto g54 a soli 179,99€! Un vero e proprio affare da non darti scappare. Ma il vantaggio non è solo questo. Oltre al grande risparmio, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero da soli 59,99€ scegliendo PayPal come metodo di pagamento.

Il display Full HD+ da 6,5 pollici offre un refresh rate fino a 120Hz per passare da un’app all’altra, giocare e godere i contenuti con estrema fluidità e colori sempre vivaci. E con il formato da 20:9 scorri meno e vedi di più quando navighi su siti web. Inoltre, hai anche un audio immersivo con supporto Dolby Atmos.

La batteria da 5000 mAh con TurboPower offre un’ampia autonomia e una ricarica super rapida. Acquista ora il moto g54 a soli 179,99€, invece di 249,99€.