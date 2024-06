Motorola moto g54: MASSIMA POTENZA a PREZZO MINI

Uno smartphone non deve per forza costare centinaia di euro per essere veloce, fluido e prestante. Il Motorola moto g54 è un ottimo esempio. Oggi si trova in offerta su Unieuro a meno di 200€. Acquistalo subito a soli 179€, invece di 249,99€. Stiamo parlando del 28% di sconto!

Non pensare però di avere dotazioni essenziali. Con questo telefono hai 12GB di RAM per un multitasking esagerato e 256GB di ROM per installare e archiviare il mondo. Tanta qualità quindi per questo prodotto in offerta speciale. La consegna gratis a casa è inclusa nella promozione.

Motorola moto g54: lo smartphone definitivo a 179€

Perché accontentarsi quando hai la possibilità di avere un ottimo smartphone definitivo a prezzo super contenuto! Scegli il Motorola moto g54 12GB + 256GB! Con Unieuro risparmi il 28% dal prezzo di listino. E poi con che dotazione! Prestazioni elevate e tanta fluidità ti stanno aspettando.

Il processore della famiglia MediaTek regala velocità e potenza a ogni processo. Il display da 6,5 pollici è estremamente vivace e dai ricchi dettagli. Con la fotocamera da 50MP ottieni scatti perfette con qualsiasi luminosità, anche di notte. La batteria da 5000 mAh assicura un’ottima autonomia.

Insomma, il moto g54 è lo smartphone perfetto per chi vuole essere furbo e ottenere il massimo al minor prezzo possibile. Approfitta subito della mega offerta di Unieuro. Acquistalo immediatamente a soli 179€, invece di 249,99€. Con PayPal o Klarna puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.