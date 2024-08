Motorola Moto G54 5G: tra i low cost non ha rivali su Amazon, ora costa solo 154€

Il Motorola Moto G54 5G è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 154 euro, confermandosi come uno dei più interessanti smartphone low cost sul mercato. Il dispositivo è dotato del supporto 5G, garantito dal SoC MediaTek Dimensity 7020, oltre che di una dotazione di memoria da smartphone di fascia superiore, con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per sfruttare l’offerta è possibile premere sul box qui di sotto.

Motorola Moto G54 5G: un best buy per chi vuole spendere poco

Il Motorola Moto G54 è lo smartphone da prendere oggi nella fascia bassa. Tra le specifiche troviamo il SoC MediaTek Dimensity 7020, che consente l’accesso alla rete 5G. Lo smartphone è dotato di 12 GB di RAM, 256 GB di storage e di una batteria da 5.000 mAh.

C’è spazio anche per un display da 6,5 pollici con pannello IPS LCD, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre che per una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. Lo smartphone ha il chip NFC, è Dual SIM e può contare sul sensore di impronte digitali.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Motorola Moto G54 5G al prezzo scontato di 154 euro. A questo prezzo, il dispositivo rappresenta un best buy per tutti, garantendo buone prestazioni, tanta memoria, un software aggiornato e una scheda tecnica completa. Il rapporto qualità/prezzo è elevato. Per sfruttare l’offerta basta premere sul box qui di sotto.