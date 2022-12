Motorola Moto G53: la versione Global avrà un nuovo design?

In queste ore scopriamo che il design e le specifiche tecniche dell’edizione Global del Moto G53 di Motorola potrebbero differire da quelle della controparte cinese appena presentata.

Facciamo un passo indietro: l’OEM americano di proprietà di Lenovo ha tolto i veli al midrange Moto G53 pochi giorni or sono, nel medesimo evento di lancio dove è stato annunciato anche il flagship Moto X40 nel mercato locale.

Ora apprendiamo che la versione internazionale dello smartphone della famiglia Moto G potrebbe subire una serie di modifiche sostanziali al design e alle caratteristiche tecniche. Perfino il display e il processore dovrebbero essere diversi. La domanda sorge spontanea: perché non cambiare anche nome a questo punto?

Motorola Moto G53 Global: da cosa differirà?

In poche parole, abbiamo visto che l’edizione internazionale del Moto G53 presenterà un processore Snapdragon 4 Gen 1 e non lo Snapdragon 480+ visto con la variante cinese. Si tratta di un chip a 6 nanometri pensato dal costruttore americano per il mercato di fascia bassa. Ad ogni modo, è sempre compatibile con le reti 5G.

Lo schermo dell’iterazione Global potrebbe essere migliore di quello asiatico; dovremmo avere un pannello OLED da 6,6 pollici con refresh rate di 90 Hz al posto dell’LCD da 120 Hz con risoluzione HD+. Sotto la scocca poi, ci saranno 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Per chi non lo sapesse, il Moto G53 lanciato in Cina dispone di una doppia lente sulla back cover con sensore principale da 50 Mpx coadiuvato da un’ottica da 2 Mpx. La versione nostrana invece, avrà tre obiettivi (ci sarà anche un’ultrawide). I selfie verranno fatti con una lente da 16 Mpx.

Moto G53 5G

(Global rumoured) – 6.6" FHD+ OLED, 90Hz

– Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 SoC

– 6GB RAM

– 128GB storage

– Rear Cam: 50MP + 8MP + 2MP

– Front Cam: 16MP

– Android 13, MyUI

– 5,000mAh battery, Turbo charging — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) December 21, 2022

Arriviamo ora alla batteria: 5000 mAh con ricarica Turbo. Il dispositivo eseguirà Android 13 con skin MyUI e il prezzo è ancora sconosciuto. In Cina il modello da 4+128 GB costa 899 Yuan.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo il Moto G22 si trova su Amazon a soli 122,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.