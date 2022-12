Motorola Moto G53 UFFICIALE: mediogamma con caratteristiche TOP

Nella giornata di ieri, Motorola ha tolto i veli al mediogamma Moto G53; si tratta di un dispositivo di fascia media avente un display da 120 Hz, una batteria da 5000 mAh e una fotocamera principale da 50 Megapixel. Conosciamolo meglio nell’articolo completo.

Prima di procedere però, dobbiamo ricordarvi che nel corso dell’evento di lancio di Motorola, ieri abbiamo fatto la conoscenza anche dell’ammiraglia next-gen Moto X40 che presenta lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e altre features di punta.

Motorola Moto G53: le caratteristiche

Partiamo dalla disamina dello schermo; il nuovo midrange presenta un pannello LCD da 6,5 pollici con refresh rate di 120 Hz, risoluzione di 1600 x 720 pixel e non solo. Sotto la scocca trova posto un processore octa-core di Qualcomm (sconosciuto ad oggi, non è stato comunicato in fase di lancio) con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria, espandibile mediante microSD fino a 1 TB.

Arriviamo al comparto fotografico: ci sono due lenti con sensore principale da 50 megapixel con ottica aggiuntiva da 2 Mega. Anteriormente invece, c’è una selfiecam da 8 Mpx. Sotto la scocca invece, c’è una grande batteria da 5000 mAh con ricarica da 18W, skin MyUI 5.0 basata su Android 13. Il fingerprint è posto sul frame laterale destro. Pesa 183 grammi e le sue dimensioni sono di 162,7 x 74,6 x 8,1 mm. Curiosamente, dispone di un jack per cuffie da 3,5 mm.

Quanto costa? I prezzi partono da 899 Yuan, ovvero 129 dollari per la versione da 4+128 GB; la configurazione con 8 GB di RAM invece, presenta un costo di 1099 Yuan, che corrispondono a 157 dollari. Molto bello il design e viene offerto in nero e in grigio. Ad oggi è disponibile solo in Cina ma ci aspettiamo un debutto globale nelle prossime settimane.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Moto G22, il budget phone più venduto del momento, si trova su Amazon a soli 129,00€.

