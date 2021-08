Le specifiche trapelate del Motorola Moto G50 5G sono appena state trapelate online; le indiscrezioni suggeriscono un processore Dimensity 700 sotto il cofano e molto altro ancora.

Motorola Moto G50 5G: la variante che non ti aspetti

Motorola ha già lanciato un telefono chiamato Moto G50 all'inizio di quest'anno. Il telefono 5G è stato lanciato per la prima volta in Europa a marzo prima di diventare ufficiale in Cina ad aprile. Ora, il colosso della casa alata sta pianificando di annunciare un altro modello che chiamerà Moto G50 5G con specifiche leggermente diverse.

I rendering del telefono sono trapelati in precedenza e mostrano un design in gran parte invariato, ad eccezione delle fotocamere posteriori che ora si trovano in un alloggiamento quadrato. Un'altra modifica al design è lo scanner di impronte digitali che ora è sul lato e funge anche da pulsante di accensione. Il modello lanciato all'inizio di quest'anno ha il fingerprint sulla back cover.

Rispetto alle specifiche rivelate da Steve Hemmerstoffer in collaborazione con Pricebaba, il device ha il nome in codice Saipan e avrà un display da 6,5 ​​pollici 1600 x 720 con notch a goccia. La fotocamera frontale è un sensore da 13 MP ripresa dal fratello.

Motorola ha sostituito lo Snapdragon 480 5G con il chipset Dimensity 700 di MediaTek. Ci sono 4 GB di RAM e 64 GB di memoria espandibile. La fotocamera posteriore principale rimane un sensore da 48 MP ma le specifiche degli altri due obiettivi non sono state divulgate. Il Moto G50 5G avrà anche l'NFC, un jack audio e sarà disponibile in due colorazioni: Iron e Cosmo. Dovrebbe eseguire Android 11 fuori dalla scatola.

Non ci sono ancora informazioni su una data di lancio, ma non dovrebbe essere lontana e molto probabilmente non sarà un grande annuncio. Aspettiamoci un debutto in sordina.

