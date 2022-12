Motorola Moto G13 si mostra online prima del debutto (FOTO)

In queste ore sono emerse in rete le prime immagini relative al futuro budget-phone di Motorola; si chiamerà Moto G13 e sarà un prodotto economico, forse il più conveniente dell’intera line-up.

Come ribadito in più occasioni, presto l’OEM americano di proprietà di Lenovo svelerà due nuovi telefoni di fascia media nel mercato internazionale. Si chiameranno Moto G53 e Moto G13. Dalle fughe di notizie e dai leaks abbiamo appreso moltissimi dettagli in merito ma oggi scopriamo quale sarà il design ufficiale del più conveniente della famiglia. Le immagini ci arrivano per gentile concessione del sito MySmartPrice che ha condiviso anche la lista delle caratteristiche tecniche del gadget.

Motorola Moto G13: le caratteristiche

In primo luogo sappiamo che il Moto G13 arriverà in due versioni, una con modem 5G e una con il modulo LTE. Il primo potrebbe giungere solo in Nord America, mentre il secondo in Asia. Non sappiamo quale configurazione riceveremo noi europei; ad ogni modo, il dispositivo vanterà un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Le caratteristiche complete in realtà, sono ancora avvolte nel mistero, ma dal design possiamo farci un’idea di come sarà il dispositivo. Anteriormente vedremo un pannello con bordi contenuti e mento spesso, mentre una selfiecam posta in un foro di piccole dimensioni sarà allocata al centro del display. Posteriormente vedremo due fotocamere inserite in due anelli circolari, posti a loro volta dentro un modulo rettangolare. La main camera sarà un’ottica da 50 Megapixel.

Il frame laterale presenterà i pulsanti e sotto invece, troveremo la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 mm, la griglia dello speaker e non solo. La configurazione base sarà composta da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna, ma troveremo anche una variante con 128 GB. La batteria sarà da 5000 mAh con ricarica rapida da 10W.

