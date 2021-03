Alcuni giorni fa, Motorola ha anticipato l’arrivo dello smartphone G100 nei Paesi europei mostrando il design del dispositivo nella colorazione blu. Si dice che la società lo svelerà ufficialmente il prossimo 25 marzo.

Motorola G100: cosa sappiamo?

Secondo quanto si apprende, il nuovissimo flagship low-cost Motorola Moto G100 verrà lanciato a livello globale il 25 marzo . A ribadirlo è un post condiviso su Twitter dall’utente @NilsAhrDE. I rendering ufficiali della stampa sono trapelati ieri da Techniknews. Oggi, LetsGoDigital ha mostrato le immagini del prodotto senza filigrana e sembra che l’azienda stia portando in commercio il device in bianco e in blu, con sfumature di colore leggermente differenti dalle versioni cinesi.

Il dispositivo ha il nome in codice “Nio” e ha un numero di modello “XT2125” per i mercati globali. Si tratta dello stesso Motorola Edge S proveniente dalla Cina. Tuttavia, ha un’aggiunta minore, ovvero un pulsante per Google Assistant dedicato sulla sinistra.

Il Moto G100 sarà probabilmente dotato di un display LCD FHD + IPS da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Questo schermo avrà un doppio foro capace di ospitare le fotocamere anteriori da 16 MP + 8 MP e un rapporto di aspetto 20: 9.

Sotto il cofano, il terminale sfoggerà un chipset Snapdragon 870 proprio come la variante cinese. Sul retro, vediamo lo stesso layout della fotocamera dell’Edge S e vediamo le diciture “64 MP” e “Zoom audio“.

Fra le altre caratteristiche troviamo includono un jack audio da 3,5 mm, il modem 5G, il Wi-Fi di ultima generazione, il Bluetooth 5.1, una batteria da 5.000 mAh con ricarica Turbo Power da 20 W, sensore di impronte digitali montato lateralmente, fino a 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e il sistema operativo Android 11.

Il dispositivo dovrebbe essere proposto con un prezzo compreso fra i 400 e i 500 euro in Europa. Basterà aspettare pochi giorni per saperlo con esattezza.

Motorola

Smartphone