Il nuovo Motorola Moto G Pure è appena stato avvistato su GeekBench con a bordo il processore mobile MediaTek Helio G25 e 3GB di memoria RAM.

Motorola Moto G Pure: le presunte specifiche tecniche

L'OEM cinese di proprietà di Lenovo sembra prepararsi per il lancio di un nuovo terminale economico soprannominato Moto G Pure. Il prossimo smartphone dovrebbe essere un'offerta entry-level facente parte della gamma Moto G. Il suddetto gadget è apparso di recente su GeekBench, rivelando alcune delle sue specifiche chiave.

Il Moto G Pure è stato avvistato su GeekBench con il chipset Helio G25 di Mediatek. Il device arriverà con almeno 3 GB di RAM e avrà Android 11 out of the box.

Il terminale è riuscito a ottenere 135 punti nei test single-core e 501 punti nei test multi-core. Questo telefono dovrebbe essere un'offerta abbastanza conveniente di Motorola pensata per i mercati in via di sviluppo; non sappiamo se e quando arriverà da noi in Europa.

Non di meno, il prodotto di casa Lenovo aè apparso sulla certificazione REL Canada con il numero di modello XT2163-4. Successivamente, lo smartphone è stato individuato presso la certificazione FCC e la Wi-Fi Alliance.

Il Moto G Pure è stato avvistato anche presso l'ente per la certificazione TUV, rivelando alcune caratteristiche chiave di cui sarà dotato. Secondo la certificazione, lo smartphone potrebbe essere fornito con una batteria da 4.000 mAh. A parte questo, non si sa molto del device in questione, ma prevediamo che seguiranno ulteriori dettagli non appena verrà svelato.

Nelle notizie correlate, Motorola ha recentemente annunciato un altro smartphone della serie G, il Moto G50. Quest'ultimo è dotato di un LCD da 6,5 ​​pollici con una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Lo smartphone è alimentato dal chipset Dimensity 700 di Mediatek abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Viene fornito con una tripla lente sulla back cover composta da una fotocamera principale da 48 MP, una macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 Mega. È dotato di una batteria da 5.000 mAh e gode della fast charge da 15W.

