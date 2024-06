Motorola Moto EDGE 50 Ultra: recensione del miglior Moto di sempre

Lanciato durante la design week milanese, Motorola EDGE 50 Ultra si affianca al modello Fusion e a Moto EDGE 50 Pro (che abbiamo recensito qui), combinando un design molto simile e sempre ben curato con un ulteriore boost della potenza, grazie ad un processore premium, e ad un livello ancora superiore delle fotocamere.

Abbiamo avuto la possibilità di provarlo per qualche settimana, e di seguito la nostra recensione.

Moto EGDE 50 Pro: confezione e design

La confezione di vendita del nuovo Moto Edge 50 Ultra rispecchia le caratteristiche viste negli ultimi modelli, a partire dal gradevole profumo che viene rilasciato all’apertura della stessa. All’interno troviamo poi tutto il necessario, fra cui il caricabatteria GaN TurboPower da 125W (Motorola è forse l’unica fra le grandi aziende ad includere ancora il caricabatteria in confezione), un cavo USB-C, una cover rigida e lo strumento per l’estrazione della SIM.

Il design ricalca quello degli altri modelli della serie Moto EDGE 50, con un modulo fotografico fuso all’interno di una cover posteriore dalle linee morbide e prive di angoli o tagli. Alle due colorazioni in pelle vegana (la Forest Grey che abbiamo provato e la Peach Fuzz) si aggiunge una particolare Nordic Wood realizzata in vero legno.

Sempre gradevole, poi, la fusione fra il retro in pelle vegana, il frame in alluminio ed il vetro curvo della parte frontale (Corning Gorilla Glass Victus), che sembrano creare un corpo unico privo di spigoli e senza che avvengano tocchi involontari al display.

Con dimensioni di 161,1×72,4×8,6mm e peso di 197 grammi, Moto EDGE 50 Ultra risulta sufficientemente compatto e leggero. Sulla parte frontale troviamo il display pOLED LTPS da 6,7”, con risoluzione Super HD da 1220x2712p in formato 20:9, refresh a 144Hz, luminosità fino a ben 2800nits e profondità di colore a 10-bit per poter riprodurre oltre 1 Miliardo di colori del 100% della gamma DCI-P3. Fra le caratteristiche spiccano poi le nuove certificazioni by Pantone che ne garantiscono la fedeltà nel riprodurre i colori, anche per le tonalità della pelle.

Sul retro è presente il modulo fotografico con la tripla cam principale, il sensore ToF per l’autofocus laser ed un microfono per l’audio zoom, mentre ai lati abbiamo, invece, microfono per la cancellazione dei rumori e altoparlante, con logo Dolby Atmos, in alto; tasto di accensione, tasti volume e un microfono a destra; porta USB 3.1 Gen 2 compatibile con DisplayPort 1.4 per l’uscita video, microfono e altoparlante principali, e slot per la nano SIM (presente anche il supporto ad una eSIM) in basso. Non manca, infine, la certificazione IP68 per la resistenza a polveri e liquidi. L’audio, oltre al già citato Dolby Atmos, supporta anche il Dolby Head Tracking per un audio spaziale ancora più immersivo quando si usano auricolari compatibili come le nuove Moto Buds+.

Motorola non delude mai sul fronte display, e anche qui abbiamo riscontrato un’ottima qualità ed una visione alla luce del sole assolutamente valida, ma anche l’impatto sul consumo energetico è ben bilanciato sebbene si tratti di un LTPS e non di un più evoluto LTPO. Inoltre, il refresh a 144Hz rende Moto EDGE 50 Ultra ottimale anche per i gamer.

Moto EGDE 50 Pro: caratteristiche

Dotazione da vero top di gamma anche per quanto riguarda l’hardware interno: Moto EDGE 50 Ultra monta, infatti, un ottimo chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, con architettura a 4nm e grafica Adreno 735 ma anche con una nuova NPU Hexagon, un co-processore neurale gestito dal motore AI Qualcomm che si occupa di tutte le funzionalità di intelligenza artificiale. Accanto al processore abbiamo poi una non indifferente dotazione di memoria, composta da 16GB di RAM LPDDR5x che possono arrivare a 32GB con espansione dinamica, e addirittura 1TB di memoria di archiviazione UFS 4.0 nell’unica versione disponibile in Italia. Indubbiamente un bel balzo in avanti rispetto a EDGE 50 Pro che adottava memorie di generazione precedente.

Completa anche la gamma di connettività e sensori a disposizione degli utenti. Troviamo, infatti, il supporto alle reti 5G, e poi WiFi 7 tri-banda, Bluetooth 5.4, NFC, GPS con supporto a tutti i sistemi di navigazione globale e Ultra-Wideband (UWB); e poi i sensori di luminosità, prossimità, accelerometro, giroscopio, magnetometro, oltre al lettore ottico d’impronta sotto al display. Ottimo anche il feedback aptico, grazie al motore a vibrazione su asse x che risulta decisamente migliore di quanto riscontrato sul modello Pro.

Invariate le specifiche di batteria e ricarica rispetto al 50 Pro: ottima l’autonomia riscontrata con la batteria da 4500mAh, mentre la ricarica TurboPower da 125W, che ricordiamo essere compatibile con gli standard PD/PPS, riesce a riportare la batteria al 100% in meno di 20 minuti; presente anche la ricarica wireless a 50W e la ricarica wireless inversa da 10W.

Come ogni Motorola che si rispetti, ritroviamo la miglior interfaccia per l’utilizzo dello smartphone con display esterni, l’apprezzatissima Ready For che ci permette non solo di replicare lo schermo dello smartphone, ma anche di eseguire una vera modalità desktop oltre che di fare videochiamate, giocare e riprodurre contenuti multimediali anche in streaming. Una funzionalità che migliora ad ogni generazione di smartphone e che anche qui si conferma la nostra preferita.

Infine, ritroviamo la nuova interfaccia software vista su EDGE 50 Pro: la Hello UI combina il design pulito di Android 14 con le esclusive Moto Gesture e con la nuova Moto AI. Gli aggiornamenti sono garantiti per i prossimi 4 anni, ma con cadenza solo trimestrale.

Moto EGDE 50 Pro: fotografia

Se già su EDGE 50 Pro la Moto AI fa un ottimo lavoro, migliorando le immagini scattate dai sensori che non possiamo non definire mediocri, su Moto EDGE 50 Ultra notiamo un bel passo in avanti. Non sul fronte dei sensori, che pur migliori rispetto a quelli trovati sul Pro non rispecchiano le nostre aspettative (avremmo sicuramente preferito un ottimo Sony LYT-808 come cam principale), ma la post-elaborazione fa davvero miracoli dandoci degli scatti sorprendenti in tutte le condizioni ambientali.

Il sensore principale è un Omnivision OV50H da 50MP, con dimensione 1/1,3”, pixel da 1,2µm, apertura f/1.6, focale equivalente di 23mm, doppia stabilizzazione OIS + EIS e autofocus PDAF omnidirezionale + laser; troviamo poi un ultra-grandangolo Samsung JN1 da 50MP e visione a 122°, con dimensione 1/2,76”, pixel da 0,64µm, apertura f/2.0, focale da 12,8mm, autofocus e visione macro; ed un teleobiettivo periscopico 3x Omnivision OV64B da 64MP, con dimensione 1/2”, pixel da 0,7µm, apertura f/2.4, focale di 71mm, stabilizzazione OIS e autofocus PDAF. Possiamo registrare video fino a 4K@60fps con tutti e tre i sensori.

La selfie-cam è invece basata su un singolo sensore Samsung JNS da 50MP, con dimensione 1/2,76”, pixel da 0,64µm, apertura f/1.9, focale da 21mm, autofocus e supporto alla registrazione di video fino a 4K@30fps.

Complessivamente possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro svolto da Motorola nel portare una migliore resa fotografica sul suo ultimo flagship. Il software risulta completo e ricco di opzioni, comprese le modalità di scatto a lunga esposizione ed il blocco dell’orizzonte nei video per una maggiore stabilizzazione. Anche la post-elaborazione fa un ottimo lavoro, e le immagini scattate anche con un elevato livello di zoom risultano sorprendentemente nitide (la foto qui sotto è stata scattata con zoom 30x dalla riva opposta del lago). Migliora anche la qualità in notturna, con colori più realistici, contrasti ben definiti ed una buona luminosità.

Moto EDGE 50 Pro: disponibilità e prezzo

Motorola Moto EDGE 50 Ultra è disponibile su Amazon e nei negozi di telefonia al prezzo consigliato di €999, un prezzo in linea con quello di EDGE 40 Pro dello scorso anno.

Moto Buds+: le migliori compagne di ogni smartphone Moto

Contestualmente alla nuova serie Moto EDGE 50, Motorola ha lanciato anche i nuovi auricolari Moto Buds+ progettati in collaborazione con Bose.

Si tratta di classici auricolari TWS con un design pulito e privo di spigoli, ed anche la custodia di ricarica è compatta ed arrotondata per essere meglio portata in tasca, ma senza rinunciare ad una batteria capiente per darci tutta l’autonomia di cui possiamo aver bisogno.

Dal punto di vista delle specifiche troviamo un doppio driver dinamico in ciascun auricolare, composto da un mid-woofer da 11mm ed un tweeter da 6mm, ed un sistema con tre microfoni per auricolare capace di gestire una cancellazione attiva del rumore fino a 46dB.

Troviamo il supporto al Dolby Atmos e al Dolby Head Tracking, per un audio ancora più coinvolgente; l’autonomia raggiunge le 8 ore con una singola ricarica degli auricolari e le 38 ore con la custodia.

Caratteristica davvero interessante delle Moto Buds+ è la collaborazione con Bose, che ha curato la messa a punto dell’audio, donando una qualità sonora superiore sia in ascolto di contenuti musicali che in chiamata. Dobbiamo dire che in effetti la qualità audio è davvero buona, ed è un piacere ascoltare musica indossando le Moto Buds+, che inoltre risultano comode e leggere anche per periodi prolungati.

Le Moto Buds+ sono disponibili su Amazon al prezzo consigliato di €149.