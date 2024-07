Motorola moto edge 30 Fusion a MENO della METÀ è un AFFARE

Prima che tutto svanisca ti voglio subito dire che questa è un’occasione d’oro e sicuramente durerà pochissimo. Se fai presto oggi puoi mettere nel tuo carrello di Amazon il mitico Motorola moto edge 30 Fusion a soli 299 euro, invece che 679,90 euro.

Non è uno scherzo, ti assicuro che è tutto vero, solo che devi fare in fretta. Con lo sconto del 56% oggi puoi risparmiare la bellezza di oltre 380 euro. E avrai per le mani un ottimo smartphone che ti regalerà delle prestazioni eccezionali. E se preferisci puoi anche pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola moto edge 30 Fusion a prezzo shock

Non ci sono dubbi, a un prezzo così basso, Motorola moto edge 30 Fusion è sicuramente il mediogamma che vogliono tutti. Grazie a un super processore, Snaprdagon 888+, e 8 GB di RAM, potrai fare quello che vuoi senza sacrifici. Gode di una memoria interna da 128 GB e possiede due slot per inserire 2 schede Sim contemporaneamente.

Ha una batteria da 4400 mAh con ricarica turbo a 68 W e un bellissimo display pOLED da 6,55 pollici FHD+ con refresh rate a 114 Hz. Possiede una fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP per scatti professionali, è resistente all’acqua con certificazione IP52 e pesa solo 175 grammi circa.

Insomma siamo di fronte a una promozione davvero imperdibile. Quindi non aspettare che sia troppo tardi. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Motorola moto edge 30 Fusion a soli 299 euro, invece che 679,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.