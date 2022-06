Motorola Moto Edge (2022): online le specifiche del nuovo midrange

In queste ore apprendiamo che Motorola è al lavoro su un nuovo smartphone di fascia medio-alta. Il device in questione si chiama “Edge (2022)” ma è un moniker provvisorio dato dai media. Ad ogni modo, leggendo le specifiche trapelate sul web, apprendiamo che questo sembra essere il famoso prodotto avente numero di modello Dubai+.

Il debutto dello stesso è fissato per i prossimi mesi, precisamente dopo il lancio del Moto Edge 30 Ultra che vedremo a breve. Vi invitiamo a restare connessi per scoprire le ultime novità in merito.

Motorola Moto Edge (2022): cosa sappiamo?

Leggiamo che l’OEM americano di proprietà di Lenovo sta sviluppando il Moto Edge (2022); oggi, grazie alle informazioni condivise dal tipster OnLeaks, in collaborazione con il portale indiano di 91mobiles, scopriamo quali saranno le specifiche tecniche dello stesso e i suoi relativi rendering CAD.

Partiamo dallo schermo: il telefono sembra avere un display con cornici ridotte ma con un mento pronunciato. Notiamo un foro per la selfiecam e una back cover con bordi curvi, logo Motorola al centro della stessa e tre sensori con dual flash LED, il tutto incastonato in un modulo rettangolare.

Sul frame inferiore c’è una griglia per lo speaker, una porta USB C, uno slot per la SIM, il bilanciere del volume e un pulsante per l’accensione e lo spegnimento dello stesso.

Il midrange sembra avere dimensioni di 160,8 x 74,2 x 8,2 mm. Il pannello dovrebbe essere un’unità pOLED da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 144 Hz. Il processore sarà realizzato da MediaTek e sarà così composto:

due Cortex A78 da 2,6 GHz;

sei Cortex A55 da 2,0 GHz;

una GPU Mali G79.

Non mancheranno 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna; la batteria invece, dovrebbe essere da 6000 mAh. Sconosciuta la velocità di ricarica.

Sul fronte fotografico invece, citiamlo la presenza della selfiecam da 32 Mpx e di tre ottiche così ripartite: 50+13+2 Mpx, il tutto con OIS.

In ultima analisi, si apprende che potrebbe avere il supporto per il pennino capacitivo. Intanto, se cercate un midrange ad un prezzo super (solo 399,00€ al posto di 549,90€), vi consigliamo l’ottimo Edge 30.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.