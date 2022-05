Motorola Moto E32s UFFICIALE: la fascia bassa ha un nuovo protagonista

In questi primi mesi del 2022, Motorola è più scatenata che mai: di recente l’azienda ha svelato una pletora di mediogamma interessantissimi, che spaziano dalla fascia bassa a quella medio-alta. Pensiamo al più venduto degli ultimi tempi, Edge 30 a 399,00€ al posto di 549,90€. Ora però, è arrivato il momento di conoscere un nuovo protagonista low-cost: si chiama Moto E32s.

Motorola Moto E32s: le caratteristiche

Esteticamente il telefono ha un pannello da 6,5 pollici con un foro posto al centro dello schermo. Le cornici sono contenute ma il mento è spesso, come da tradizione. La risoluzione del display è HD+ e il refresh rate è di 90 Hz. C’è uno snapper selfie da 8 Mpx per autoscatti e videocall discrete e posteriormente troviamo un modulo fotografico composto da tre sensori con flash LED così ripartiti: 16+2+2 Megapixel. Non c’è però, l’ultrawide.

Sotto la scocca troviamo il SoC MediaTek Helio G37 che arriva con 3 GB/4 GB di RAM e 32 GB/64 GB di storage; c’è una batteria da 5000 mAh con ricarica via cavo da 18W e il software è Android 12 con MyUX.

Troviamo poi un fingerprint sul frame laterale, immediatamente sotto il pulsante per l’accensione e lo spegnimento dello stesso. Presente poi lo sblocco con il volto. Sul fronte della connettività: Wi-Fi di ultima generazione, Bluetooth 5.0 e certificazione IP68. Pesa 185 grammi e misura 163,95 x 74,94 x 8,49 mm.

Questo prodotto è identico in tutto e per tutto al fratello E32 ma ha un chipset differente (Unisoc T606 vs Helio G37 di MediaTek). Costa 149€ e arriva in Misty Silver e Slate Grey. Vi faremo sapere l’eventuale distribuzione europea e la data di commercializzazione dello stesso.

Se poi cercate un mediogamma leggermente più costoso (e più performante) vi segnaliamo il Moto G60s a 199,90€ su Amazon con spedizione gratuita. È un’offerta a tempo: solitamente costa 279,90€ quindi vi invitiamo ad affettuare l’acquisto prima che finisca la promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.