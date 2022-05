Motorola Moto E32: UFFICIALE con batteria da 5000 mAh

In queste ore il colosso americano di proprietà di Lenovo ha tolto i veli al midrange low-cost Motorola Moto E32. Parliamo di un telefono entry level con schermo avente un refresh rate a 90 Hz, un processore UNISOC T606 e una bella batteria capiente da ben 5000 mAh.

Motorola ha presentato il device in Europa e offre specifiche tecniche molto interessanti rispetto al vecchio modello. C’è un pannello next-gen con foro per la selfiecam, un SoC prestante e un’autonomia degna di nota. Ecco, di seguito, le caratteristiche del device.

Motorola Moto E32: le specifiche tecniche

Il mediogamma ha un pannello LCD con tecnologia da 6,5 ​​pollici capace di offrire una risoluzione HD+, aspect ratio da 20:9 e refesh rate da 90 Hz. C’è un fingerprint sul frame laterale e uno scanner facciale.

Il Moto E30 (che è in offerta a 154,32€) aveva 32 GB di spazio, 2 GB di RAM e SoC Unisoc T700, con Android 11 Go al seguito. Moto E32 invece, presenta un bell’upgrade su tutti i fronti: 4 GB di RAM, 64 GB di storage, spazio Unisoc T606 e arriva con Android 11 e MyUX al seguito. C’è il vano per la microSD. Ha una bella batteria capiente da 5000 mAh e un caricatore da 10W. Ad ogni modo, segnaliamo che gode della fast charge cablata da 18W.

Se il vecchio modello aveva un comparto fotografico composto da un sensore da 48 Mpx e due da 2 Mpx, adesso abbiamo lo stesso modulo, ma cambia la selfiecam che passa a 16 Mpx (dai precedenti 8 Mega). È certificato IP52 e misura 163,95 x 74,94 con 8,49 mm di spessore. Il peso è di 184 grammi. Viene commercializzato in Misty Silver e Slate Grey al costo di 159,00€. Non appena sarà disponibile su Amazon ve lo segnaleremo.

Se cercate un altro midrange premium però, vi consigliamo il Moto G60s che si trova a 199,90€ al posto di 279,90€. È un’offerta a tempo, quindi sbrigatevi per non perderla.