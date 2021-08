Un misterioso telefono di casa Motorola è appena in nuovi render 3D ufficiali; potrebbe trattarsi del famigerato Moto E20, il super budget phone della compagnia.

Motorola Moto E20: cosa sappiamo?

Il colosso di proprietà di Lenovo sta lavorando su un paio di nuovi device come l'Moto E20 e l'E40. Oltre a questi, si attende l'arrivo della variante 5G del Moto G50. Il famoso tipster Evan Blass ha condiviso i rendering di un prossimo telefono di casa Motorola. Le immagini suggeriscono che potrebbe trattarsi di uno smartphone facente parte della serie E low-cost.

Il misterioso device dell'OEM cinese può essere visto sfoggiare un display con proporzioni elevate, una tacca a goccia e una cornice inferiore molto spessa. Il dispositivo sembra non possedere uno scanner di impronte digitali. Il suo lato destro è dotato di tre pulsanti, che potrebbero essere così ripartiti: un tasto per l'accensione, un bilanciere per il volume e uno per Google Assistant. Uno slot per schede SIM sembra essere presente sul dorso sinistro.

Nella parte superiore è visibile un jack audio da 3,5 mm. Il lato inferiore del telefono sembra presentare una griglia dell'altoparlante e una porta USB. L'unità fotografica posteriore ha una coppia di lenti e un flash LED. Questi rendering potrebbero appartenere al prossimo telefono Moto E20.

Recentemente, il presunto prodotto con numero di modello XT2155 è stato approvato dall'agenzia di certificazione brasiliana Anatel, dal Bluetooth SIG e dall'ente TUV Rheinland. Questi siti hanno rivelato che il telefono supporterà il Bluetooth 5.0 e disporrà di una batteria da 3.760 mAh con supporto di ricarica da 10 W.

Secondo Blass, l'E20 ha il nome in codice Aruba. I rapporti hanno anche rivelato che questo dispositivo potrebbe essere rinominato come Lenovo K14 in alcuni mercati.

