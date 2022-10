Motorola Maui: il nuovo "low cost" è dietro l'angolo

Il nuovo Motorola Maui si mostra online prima del debutto; il terminale infatti, è pronto ad arrivare sul mercato. Adesso però, conosciamo i dettagli e il design del suddetto gadget a distanza di poche settimane dal lancio.

L’OEM americano di proprietà di Lenovo ha appena lanciato l’ultima serie di flagship premium e già si parla della prossima gamma in arrivo. I dispositivi hanno iniziato ad apparire sul web e da una recente indiscrezione apprendiamo le caratteristiche del nuovo Maui, un’ammiraglia di punta con dettagli interessanti.

Motorola Maui: facciamo il punto

Come per il “Devon“, anche questo è stato spottato dal sito indiano di 91mobiles. Il nome commerciale del device è ancora avvolto nel mistero. Osservando i rendering condivisi dal sito, Maui si presenta con un design molto canonico, con un pannello avente la selfiecam incastonata in un foro, le cornici spesse e il mento molto accentuato.

Posteriormente vediamo la classica isola rettangolare in cui sono allocate le tre fotocamere con il flash LED. Il logo dell’azienda invece, è posto sulla back cover come sempre e si dice che dovrebbe fungere anche da fingerprint, come i telefoni del passato. Non manca il bilanciere del volume sul frame destro e la parte sinistra dovrebbe essere pulita e liscia.

Arriviamo alle specifiche: Maui avrà un display con risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel, aspect ratio di 10:9 e sotto la scocca potrebbe avere il processore Helio G37 con 3 GB di RAM. In ultima analisi, la camera principale potrebbe avere un sensore da 16 mpx con apertura f2.2, abbinata ad una lente posteriore da 2+2 Mpx. Non mancherà lo snapper selfie da 5 Mega per autoscatti e videocall.

Ovviamente si capisce bene che sarà un prodotto low cost orientato alla fascia bassa del mercato. Speriamo di apprendere nuovi dettagli nei mesi o settimane a venire. Intanto, se volete spendere poco, c’è Moto E32 che è super interessante su Amazon a soli 127,68€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.