Motorola Devon 5G: un misterioso smartphone appare all'orizzonte

Grazie alla nuova indiscrezione trapelata sul web con il portale di 91mobiles, scopriamo che il prossimo Motorola Devon 5G, un misterioso midrange, sta per essere rilasciato. Il dispositivo dovrebbe diventare ufficiale nel breve periodo, ma cosa sappiamo di lui?

Oggi, con il sito indiano, veniamo a conoscenza dell’estetica del prodotto e di alcune caratteristiche cardine del gadget; giusto per chi non lo sapesse, la variante 4G dello stesso è divenuta ufficiale con il moniker “Moto G32” pochi mesi or sono, precisamente a luglio.

Motorola Devon: cosa sappiamo di lui?

Torniamo indietro nel tempo: a fine giugno, precisamente, un report ha rivelato l’esistenza dell’attuale Motorola Devon, suddiviso in due versioni. Una 4G e una 5G. La prima è divenuta ufficiale con il moniker “Moto G32”, la seconda invece, sta per approdare sul mercato internazionale. Avrà il supporto alle reti 5G. Ora scopriamo non solo le caratteristiche tecniche, ma anche il design stesso del gadget attraverso un rendering condiviso da 91mobiles. Si chiamerà forse Moto G32 5G?

Verosimilmente, il telefono approderà sul mercato con un modulo fotografico composto da tre sensori, il cui principale disporrà di una risoluzione di 64 Mpx. Non mancherà lo snapper macro da 2 Mega e il sensore di prossimità da 2 Mpx. Anteriormente avremo la selfiecam da 16 Mpx. Il pannello dovrebbe essere da 6,5 pollici con risoluzione FullHD+, bene o male, molto simile a quello del G32 4G. Ci sarà un processore MediaTek differente (per ovvie ragioni) e banchi RAM da 4 o 6 GB.

