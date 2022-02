Motorola insiste sulla fascia media: arriva Moto G22

Oltre ad apparire sul sito di benchmarking Geekbench, il prossimo Moto G22 è stato avvistato su piattaforme di certificazione come NBTC, EEC e FCC. Questi siti hanno suggerito che il marchio di proprietà di Lenovo potrebbe svelare questo dispositivo molto presto. Oggi, Nils Ahrensmeier di TechnikNews ha fatto trapelare tutte le specifiche e i prezzi del prossimo midrange di Motorola. Ecco cosa aspettarsi dal prossimo telefono di fascia media dell'azienda.

Specifiche Motorola Moto G22 (RUMOR)

La nuova fuga di notizie afferma che il dispositivo sarà dotato di un display LCD IPS da 6,5 ​​pollici che produrrà una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. L'informatore ha condiviso un rendering trapelato di un telefono Motorola con nome in codice “Hawaii+“, originariamente mostrato dal noto informatore Evan Blass. Secondo quest'ultimo, il device in questione sarà dotato di un pannello LCD.

Moto G22 Specs:

Helio G37 (no 5G)

6,5" 1600 x 720 IPS LCD 90 Hz

4 + 64 /

50 MP (f/1.8),

8 MP UW (118° f/2.2),

2 MP Macro/Depth (f/2.4)

16 MP Front (f/2.45)

5000 mAh

185g

microSD

Android 12

White, Iceberg Blue, Cosmic Black

Price ≈ 200€

Il Moto G22 sarà alimentato dal chipset Helio G37, che è stato avvistato per la prima volta sul Moto G Power (2022), il terminale che ha debuttato lo scorso anno. Lo smartphone dovrebbe offrire agli utenti 4 GB di RAM e 64 GB di memoria nativa. Ospiterà una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W. Nonostante disponga di una grande batteria, il G22 peserà solo 185 grammi.

Per i selfie, sarà dotato di una snapper frontale da 16 megapixel con apertura f/2.45. La parte posteriore del dispositivo sarà dotata di una lente principale da 50 megapixel con apertura f/1.8, un obiettivo ultrawide da 8 megapixel con apertura f/2.2 e FOV di 118 gradi e una macro o profondità da 2 megapixel con apertura f/2.4. Funzionerà con l'ultimo sistema operativo Android 12 e offrirà agli utenti uno slot per schede microSD per ulteriore spazio di archiviazione.

Prezzi al pubblico

È probabile che il Moto G22 arrivi in ​​diverse colorazioni: Cosmic Black, Iceberg Blue e White. Il dispositivo potrebbe avere un prezzo di 200 euro; attendiamo un comunicato da parte della compagnia.