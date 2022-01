Moto G22,: sta arrivando il LOW-COST di Motorola

Un nuovo smartphone di casa Motorola è emerso su Internet. Il dispositivo si chiama Moto G22 ed è stato testato su Geekbench. L'elenco del telefono rivela alcune delle sue caratteristiche principali.

Cosa sappiamo del nuovo Motorola Moto G22?

Secondo il portale di benchmarking, il prossimo Motorola Moto G22 sarà alimentato da un SoC MediaTek Helio P35. La variante sottoposta a benchmark ha 4 GB di RAM, tuttavia potrebbero esserci versioni con RAM inferiore o superiore.

Per quanto riguarda le prestazioni, il device registra solo circa 170 punti e 912 punti rispettivamente nei test single-core e multi-core. Infine, avvierà Android 11.

Queste sono tutte le informazioni che abbiamo sul prossimo prodotto del marchio Ci aspettiamo di saperne di più sul dispositivo nei prossimi giorni.

È interessante notare che il marchio Motorola di proprietà di Lenovo non ha mai rilasciato un Moto G21. Quindi, questo smartphone sarà il diretto successore del Moto G20 dello scorso anno.

Per chi non lo sapesse, il device in questione è stato il secondo telefono della serie Moto G più economico rilasciato nel 2021. Ha caratteristiche come un display (LCD) HD + 90Hz da 6,5 ​​pollici, chipset UNISOC T700, ma non solo. Troviamo una configurazione composta da 48 MP (wide) + 8 MP (ultra-wide) + 2 MP (macro) + 2 MP (profondità) e una fotocamera frontale da 13 MP, sensore di impronte digitali montato sul retro, Android 11, batteria da 5.000 mAh e ricarica da 10 W.

Il Moto G22 ancora da rilasciare potrebbe avere una serie simile di specifiche, tuttavia, non lo possiamo sapere con certezza. Restate connessi per saperne di più.