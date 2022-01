Motorola: il nuovo top di gamma sarà strepitoso

Il mese scorso, Motorola, azienda di proprietà di Lenovo, ha lanciato il suo ultimo smartphone di punta chiamato Moto Edge X30, ed è diventato il primo smartphone al mondo dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Motorola Edge X30: in arrivo il modello con selfiecam UDC

Uno dei dirigenti dell'azienda si è rivolto a Weibo per condividere un'immagine della confezione di uno smartphone in arrivo; stiamo parlando dell'edizione speciale del Moto Edge X30 avente un sensore della fotocamera sotto il display.

Il prossimo smartphone, soprannominato Moto Edge X30 Under-Screen Camera Edition, dovrebbe essere lanciato ufficialmente presto nel mercato cinese dato che il telefono è stato spoilerato da Chen Jin, General Manager di China Mobile Phone Business di Lenovo.

Tuttavia, a parte l'immagine della confezione, non si sa nulla del device in questione, inclusa la data di lancio, la disponibilità, le specifiche o il prezzo, ma ci aspettiamo che ulteriori informazioni emergano online nei prossimi giorni.

Sebbene le specifiche rimangano sconosciute, ci aspettiamo che siano le stesse del modello originale. Il telefono sarà dotato di un sensore della selfiecam da 60 megapixel e diventerà il primo device con tecnologia Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ad avere una lente sotto il pannello.

Potrebbe continuare a presentare un display OLED Full-HD+ da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 576 Hz. Offrirà una gamma di colori DCI P3 al 100%, HDR10+ e un sensore di impronte digitali in-display.

Sotto il cofano, sarà alimentato dal SoC Snapdragon 8 Gen 1, abbinato a un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Sul retro, ci sarà una configurazione a tripla camera con un sensore principale da 50 megapixel. Il telefono eseguirà il sistema operativo Android 12 out of the box e sarà alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida.