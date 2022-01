Motorola Frontier, il super flagship, si mostra online

Abbiamo scoperto che Motorola sta lavorando ad un nuovo dispositivo di punta chiamato in codice “Frontier“. Si dice che questo dispositivo sia dotato del chip Snapdragon di nuova generazione e di una fotocamera da 200 megapixel. Ora, un'altra pubblicazione tedesca ha corroborato la storia e ha persino fornito i primi rendering che mostrano come potrebbe essere il telefono in questione.

Motorola Frontier: il design è stato rivelato

Secondo un rapporto di WinFuture, il misterioso flagship di punta ha il nome in codice “Frontier 22“. I primi rendering hanno rivelato che il dispositivo sarà caratterizzato da uno schermo curvo con bordi sottili nella parte superiore e inferiore e una fotocamera con foro centrale. Sul pannello posteriore, sarà caratterizzato da un'isola rettangolare le ottiche e ci sarà una configurazione a tripla lente + flash LED. Tenete presente che questi sono i primi rendering del concept del dispositivo e il design potrebbe cambiare in futuro, quindi vi consigliamo di prendere il tutto con “un pizzico di sale“.

Venendo alle specifiche trapelate, il device offrirà un display P-OLED curvo da 6,7 ​​pollici con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 144 Hz e supporto HDR10+. Troveremo una fotocamera principale da 200 megapixel che si dice sia il sensore di immagine Samsung S5KHP1. Inoltre, il dispositivo offrirà un obiettivo ultrawide Samsung SKJN1SQ03 da 50 megapixel e un teleobiettivo Sony IMX663 da 12 megapixel. Per i selfie, si vocifera che il dispositivo sia dotato dello stesso sensore da 60 MP che si trova nei dispositivi Moto Edge X30.

Si dice che il dispositivo ospiti una versione migliorata del SoC Snapdragon 8 Gen 1 che verrà lanciato con il nome in codice SM8475 e potrebbe essere la variante Snapdragon 8 Gen 1 “Plus”. Il dispositivo offrirà fino a 12 GB di RAM (LPDDR5) e 256 GB di memoria UFS 3.1. eseguirà Android 12 pronto all'uso e verrà fornito con una batteria da 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 125 watt. Il dispositivo potrebbe anche offrire supporto per la ricarica wireless da 50 W.

Altre caratteristiche includono Wi-Fi 6E, USB-C, Bluetooth 5.2, supporto per doppia SIM e uno scanner di impronte digitali sotto o all'interno del display. Al momento, non si conosce la data di lancio e il nome commerciale finale del Motorola Frontier 22.