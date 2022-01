Motorola Edge X30 Pro sarà il TOP di gamma DEFINITIVO

Grazie al portale di 91mobiles, veniamo a conoscenza della roadmap di debutto ufficiale del futuro flagship di Motorola, l'Edge X30 Pro.

Motorola Edge X30 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Ad oggi, sappiamo che la società di proprietà di Lenovo lancerà presto il suo Moto Edge 30 Pro in diversi mercati asiatici e non solo. Il dispositivo sarà alimentato da un processore Snapdragon 8 Gen 1, come il fratellino X30 standard.

Di fatto, il marchio ha recentemente annunciato quest'ultimo in Cina, ed è stato il primo device in assoluto ad essere alimentato dal processore di punta di Qualcomm appena annunciato. Secondo quanto riferito, il marchio starebbe lavorando per svelare un altro smartphone alimentato dall'ultima soluzione top di gamma di Qualcomm e pare che questo verrà chiamato Motorola Moto Edge 30 Pro.

91mobiles ha ricevuto informazioni esclusive sull'imminente device dall'informatore Mukul Sharma (@stufflistings). Secondo il tipster, i test interni del Moto Edge 30 Pro sono già iniziati in diversi Paesi asiatici e il dispositivo potrebbe essere lanciato tra un mese o due.

Sharma ci dice che Moto Edge 30 Pro è attualmente in fase di test in diversi paesi asiatici e il dispositivo ha già ricevuto l'approvazione da varie agenzie di certificazione. La data di lancio del terminale non è stata ancora definita, ma è più che probabile che verrà presentato tra un paio di mesi. Per ora, queste sono tutte le informazioni che siamo stati in grado di ottenere sulla futura ammiraglia di casa Lenovo.

Non di meno, nelle news correlate, il super top di gamma è apparso poco tempo fa sul sito Web del database Geekbench, rivelando così alcune delle sue specifiche e caratteristiche.

In particolare, il Motorola Moto Edge 30 Pro sarà alimentato da un processore Snapdragon 8 Gen 1, con clock a 3.0GHz e accoppiato con 12GB di RAM. Il dispositivo presenterà out of the box l'ultimo sistema operativo Android 12. Sebbene non confermato, possiamo aspettarci che il terminale sia dotato di una configurazione a tripla lente con main camera da 50 MP o 108 MP. In termini di durata della batteria, potrebbe sfoggiare una batteria da 5.000 mAh con supporto per una ricarica rapida fino a 68 W tramite una porta di ricarica USB di tipo C.